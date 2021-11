Critica de nueva cuenta retraso en Metrobús

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante se lanzó recientemente contra el proyecto Metrobús Laguna en el marco del primer lustro de su arranque de obras.

El mandatario dijo que pudo haber sido una "plataforma de despegue para una mejor movilidad" y se ha convertido en todo lo contrario, de tal forma que pasan los años y sigue sin concretarse por algún motivo u otro.

"Por cuestiones electorales o lo que ustedes quieran, en Durango nunca se inició, cuando lo querían iniciar vino el presidente de la república y a mano alzada les dijo: 'a ver ¿quieren Metrobús o no?' pues no, porque hay intereses de los transportistas. El tema del Metrobús ¿por qué se ha atorado?, llevamos cinco años y lo que podría haber sido la plataforma de despegue para una mejor movilidad, para una mejor utilización del transporte público, no ha sido así. Año con año nos siguen diciendo que ya mero, que ya se va a terminar, pero la verdad es que ahí está, como esas obras inconclusas que siempre hay a quien echarle la culpa", declaró.

En ese sentido, Zermeño recordó las justificaciones que han dado autoridades estatales respecto al retraso en el arranque del proyecto, del cual se ha dicho que ha sido, entre otras situaciones, por la falta de voluntad de transportistas, por la resistencia de grupos sociales, de las autoridades municipales e incluso por la pandemia y el desplome en los aforos que se derivó de la misma.

"Es un tema que hay que tomarlo en serio, ¿se va a hacer o no se va a hacer?, ¿queremos modernizar el transporte urbano?, ¿queremos que la movilidad se fortalezca?, hay que hacerlo. Cuando proponemos, por ejemplo, hacer una ciclovía en el Centro de la ciudad, en una de las avenidas más importantes, en la calzada Colón… Inmediatamente sueltas las voces que dicen: 'no, no es posible, no se puede, ¿cómo van a dar vuelta los autos a la derecha?, van a atropellar a las bicicletas, ¿cómo se les ocurre hacer eso?', pero si ustedes van a cualquier ciudad del mundo, a las que digan, en todas hay ciclovías", manifestó.