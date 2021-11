Vuelven a vacunarse 30 mil docentes en Coahuila

Aunque la Federación todavía no les autoriza un refuerzo, unos 30 mil docentes de Coahuila que ya tenían la unidosis de la vacuna anti-COVID-19 de CanSino lograron inocularse nuevamente en los módulos peatonales y vehiculares que se instalaron en distintas partes del estado. Lo hicieron con los biológicos de las farmacéuticas de Pfizer/BioNTech y AstraZeneca, señaló el delegado del Gobierno federal en esta entidad, Reyes Flores Hurtado.

"En el caso de los maestros, muchos ya se vacunaron con una segunda dosis de otro biológico o hasta una tercera dosis de otro biológico, lo tenemos muy detectado en la estadística. Cuando ya tenían CanSino es evidente que llegaron a aplicarse otra vacuna como primera dosis sin mencionar que tenían una vacuna en el proceso de maestros", apuntó.

El funcionario explicó que aun así, el magisterio que se volvió a vacunar con otras farmacéuticas tendrá en su registro de vacunación solo la primera vacuna que recibieron, que fue la de CanSino.

"¿Qué sucede en el sistema?, el sistema es nacional, el sistema registra la vacuna que te aplicaron, si tienes un biológico como CanSino u otro no te permite dar de alta una vacuna diversa. Los maestros que se vacunaron, mientras no se autorice otro biológico u otra dosis, van a tener en su registro la vacuna que se aplicaron primero", explicó.

El delegado dijo que hasta ahora no hay autorización por parte de la Secretaría de Salud federal para aplicar un refuerzo de CanSino u otra marca de vacuna al magisterio. "No hay autorización hasta ahorita porque el objetivo es terminar con los que no tienen cuando menos una dosis que fue a lo que siempre llamamos a los maestros, a que nos esperáramos a terminar con la población adulta que no tiene cuando menos una dosis", mencionó.

A finales del pasado mes de octubre, Servidores de la Nación encargados del punto de vacunación del Hospital General de Torreón dijeron que se habían acercado docentes a solicitar otra vacuna. Los principales argumentos eran que "la CanSino no sirve" o que no podían viajar porque la vacuna no era aceptada en otros países como Estados Unidos.

Reyes Flores Hurtado indicó que en Coahuila se tiene un rezago de alrededor de 200 mil personas mayores de 18 años que no se han aplicado la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En las últimas jornadas especiales indicó que el rezago ha disminuido de un 20% a un 13%.

ESTADO HACE PETICIÓN A FEDERACIÓN

A inicios de este mes y a petición del magisterio, el Gobierno de Coahuila anunció que enviaría un oficio directo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar "lo más pronto posible" una nueva aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a las y los trabajadores de la educación.

Podría ser el refuerzo del biológico de la farmacéutica CanSino si es que aplica o bien, de otra marca, con el fin de "tener estabilidad y tranquilidad en el sector magisterial", apuntó ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme.

"Se tocó el tema en la mesa de trabajo de educación, los maestros están inquietos por la vacuna. No hay indicios tampoco, hay que decirlo que no tenemos indicios de carácter técnico en materia de salud de que el periodo de inmunidad de la CanSino sea menor. La propia empresa salió a decir que no hay necesidad de un refuerzo, los datos que traemos en análisis no involucran a la vacuna CanSino como una de las que tenga mayor incidencia…", expresó.

Vacunación

¿Quiénes recibieron la CanSino? *En abril pasado 73 mil 40 trabajadores de la educación en Coahuila recibieron la vacuna de CanSino, de esta cifra, 24 mil son de La Laguna. *La unidosis la recibieron docentes, investigadores, directores, prefectos, ATP, supervisores, jefes de sector, administrativos, trabajadores manuales, personal de oficinas centrales y personal de seguridad de las escuelas públicas y privadas de nivel inicial a superior. *Ahora solicitan otra vacuna pero todavía no les autorizan.