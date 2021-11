Bienestar deja plantados a adultos mayores en Gómez Palacio

Autoridades de la Secretaría del Bienestar dejaron plantados a los adultos mayores que acudieron por su tarjeta para poder cobrar la pensión del Bienestar ayer lunes 15 de noviembre luego de haberlos citado a las 10:00 de la mañana en una dirección incorrecta en Gómez Palacio mediante mensajes de texto y a través de la propia página oficial de la dependencia federal.

Cerca de 150 adultos mayores llegaron desde muy temprano y permanecieron durante más de cuatro horas en el Parque La Esperanza de Gómez Palacio sin que ninguna autoridad los orientara o atendiera.

Los mensajes de texto y la dirección que aparecía en la página de la Secretaría del Bienestar al ingresar la CURP del beneficiario de inicio estaba mal. La dirección decía que la tarjeta sería entregada en el auditorio de la colonia Esperanza en la calle Narciso Mendoza 2000, de Gómez Palacio. Dicha ubicación no existe pues aunque la colonia y la calle existen, no colindan.

"Buscándolo en Google Maps no existe, las personas que fueron pensaron entonces que se trataba del Parque La Esperanza y yo llamé a un número 01 800 de ahí de Bienestar y me dijeron que, efectivamente, esa era la dirección, en el parque La Esperanza. Les comenté que no había nadie y por teléfono nos dijeron que nos harían una llamada pero ya no nos dieron más información", relata Miguel García, quien debido a tanta confusión acompañó a su madre.

Y es que el Parque La Esperanza se ubica en el bulevar Forjadores además de que no se encuentra en la colonia La Esperanza sino en la colonia Centro.

"Eran alrededor de 150 personas las que estaban ahí esperando, muchos de ellos no supieron qué hacer. No hubo nadie que nos indicara de manera oficial a dónde acudir. Yo llevaba a mi mamá en el carro pero mucha gente anda a pie. Una señora fue primero al fraccionamiento La Esperanza donde nos habían citado y luego al Parque La Esperanza y no está cerca, ella lo hizo a pie y ya no se vino hasta acá hasta Lerdo", dijo Miguel, quien recordó que se trata de adultos mayores y muchos de ellos hacen un gran esfuerzo para trasladarse y para caminar largas distancias.

ACUDEN A OFICINAS DE LERDO

A uno de los adultos mayores se le ocurrió acudir a las oficinas de Bienestar, al interior de las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ubicadas en el bulevar Miguel Alemán y calle Chihuahua en el municipio de Lerdo, donde tenían las tarjetas que habrían de entregarse en Gómez Palacio. Nadie avisó de un cambio de sede. Ya eran pocas personas las que antes de las 14:00 horas todavía estaban ahí nuevamente formadas, esta vez ya les sacaron algunas sillas y es que algunos, los menos, se aventuraron acudir a Lerdo pues hubo mucha confusión.

Además, a varias personas de las que acudieron a Lerdo, luego de estar formadas, les dijeron que no podrían recibir su tarjeta debido a que no habían recibido el mensaje (el mensaje con la dirección equivocada de Gómez Palacio) por lo que no podían entregársela.

"No nos dieron ninguna explicación de lo ocurrido, solamente nos dijeron que sí había algunas tarjetas y que se estarían entregando este lunes. Nosotros pensamos que está bien que el Gobierno federal dé el apoyo pero sí falta mucha coordinación entre las oficinas de México a nivel central con la coordinación de la delegación del Bienestar en Durango", acotó otra beneficiaria que prefirió no dar a conocer su nombre. Ella hizo su trámite en el mes de agosto pero hubo quien lo hizo en abril y se encuentran en la misma situación. Desconocen lo que ocurrirá con las tarjetas que no fueron entregadas este día 15 de noviembre debido a todos los errores cometidos por parte de la Secretaría del Bienestar.