'La felicidad te mantiene joven', señala el lagunero Javier Derma

¿Quién no ha escuchado de Javier, el dermatólogo de los famosos?, especialista en dermatología cosmética, profesional de la belleza con más de 30 años de reconocida trayectoria y orgulloso lagunero.

Originario de Torreón, Coah., Javier de 53 años se ha posicionado como uno de los médicos dermatólogos más reconocidos a nivel nacional por sus excelentes tratamientos y por supuesto, por ser el responsable de la belleza de decenas de artistas del medio del entretenimiento, tanto nacional como internacional.

Siempre contento de regresar a sus tierras, Javier ofreció una exclusiva entrevista al Siglo de Torreón, en la que compartió las bellas casualidades que ha vivido a lo largo de su incursión en la medicina cosmética.

Orgulloso egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila en Medicina General, Javier decidió irse de manera 'temporal' a la Ciudad de México para estudiar su especialidad, sin embargo su talento lo llevó a conseguir importantes trabajos rápidamente.

En su juventud, Javier tuvo la oportunidad de trabajar para marcas como L'oreal, La Roche-Posay, entre otras, con las cuales viajó a diferentes partes del mundo para capacitar a otros profesionistas sobre los productos y realizar conferencias, adquiriendo las habilidades de desplazarse en público con seguridad.

A pesar de que creía que su estancia en la capital sería temporal, su destino lo llevó a mudarse de manera definitiva, coincidiendo con otras estrellas de la televisión en un edificio de departamentos cuando ellos estudiaban en el CEA, tales como Galilea Montijo, el Negro Araiza e incluso, el reconocido conductor Paco Stanley, a quien le ofreció múltiples entrevistas en sus inicios.

Compartió que su inquietud por esta especialidad surgió en su adolescencia, cuando visitaba al dermatólogo con frecuencia por el severo problema de acné que sufría, lo cual lo llevó de cuidar su propio rostro, a ser el responsable de muchos más en la televisión mexicana y el mundo, ofreciendo innovadores tratamientos.

Su actitud positiva y carisma sin duda lo han mantenido vigente en los medios al compartir en varios programas su especialidad y los tratamientos que llegan a su clínica. Actualmente cumplirá 22 años en Televisa, 18 años en el programa Hoy y recientemente, su propio segmento en 'Me lo dijo Adela' con Adela Micha en El Heraldo Televisión.

Siempre apasionado por su profesión, la atención que adquirió gracias al medio lo llevó a desarrollar sus propias plataformas digitales, donde ya supera el medio millón de seguidores, siendo él su propio 'community manager' para mantener su cercanía con su audiencia y pacientes.

En sus redes, comparte tips de belleza, cuidado personal, pacientes y su vida día con día en la Ciudad de México y el mundo.

Contento compartió al Siglo que le da felicidad saber que aquí en la región es el referente de muchos estudiantes colegas en la misma profesión, pues lo han considerado para charlas y conferencias en la universidad que lo vio crecer.

"Me da mucho gusto servir de ejemplo para jóvenes, para mis sobrinos, regresar a la universidad y ver que los alumnos son amigos, me reconocen y me comparten su apoyo", mencionó.

A pesar de que su destacada carrera pareciera que ya lo ha logrado todo con su imperio de la belleza, Javier asegura que su próximo proyecto es escribir un libro con todo lo que ha aprendido en las más de tres décadas que lleva de trayectoria, compartiendo sus vivencias y consejos a través de una obra literaria, la cual ya trabaja actualmente.

El oriundo de la Comarca Lagunera ha demostrado que con dedicación, amor y una actitud positiva todo se puede lograr y materializar, poniendo a la región que lo vio nacer en alto, 'hasta las estrellas'.