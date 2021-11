Noel Schajris resultó ser Sapo en ¿Quién es la máscara?

Noel Schajris salió de Sapo la noche del domingo, tras perder en los enfrentamientos con los siete personajes que siguen sin revelar su identidad en ¿Quién es la máscara?

Antes de iniciar con el proceso de eliminación, Adrián Uribe, conductor de ¿Quién es la máscara? presentó a Erika Buenfil como la investigadora invitada, quien se integró, como única ocasión, al panel de expertos, que está conformado por Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Yuri y Mónica Huarte.

Para definir al desenmascarado del sexto programa de este reto de celebridades, se armaron dos combates cuádruples.

El primer cuarteto presentó de manera individual sus temas musicales: Apache (I like it move it), Sapo (Yonaguni), Androide (Cinco minutos) y Hueva (Dynamite); el jurado se quedó con Apache y el público votó por Hueva y Androide. De esta manera fue como Sapo quedó en la cuerda floja.

A continuación, se presentaron Carnívora (Me pasé), Gitana (Telepatía), Leona (Tiempos mejores) y Perezoso (A la antigüita). De este grupo, los investigadores eligieron a Leona, mientras que el público prefirió a Perezoso y Gitana; así fue como Carnívora quedó en riesgo de revelar su identidad.