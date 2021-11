Seis jóvenes resultan heridos por tiroteo en Aurora, Colorado

Según informó la policía de Aurora en redes sociales, los heridos son cinco jóvenes entre 14 y 17 años, que han sido trasladados a centros hospitalarios.

El suceso se produjo en Nome Park, cerca del instituto Central de la localidad.

En su primer mensaje en Twitter, a las 13:15 hora local (20:15 GMT) la policía advirtió del tiroteo con múltiples heridos y confirmó que el sospechoso, del que no dio descripción alguna, ya no estaba en el lugar del suceso.

Más tarde, las fuerzas de seguridad confirmaron que seis jóvenes habían sido trasladados a centros hospitalarios y se instaló un perímetro de seguridad sobre el parque y el instituto.

La policía de esta localidad, situada a las afueras de Denver, sigue investigando lo sucedido.

Aurora ya fue escenario de un grave tiroteo en 2012 con 12 víctimas mortales en un cine de la localidad.

UPDATE: 5 total people have been transported to the hospital. Age ranges are 14-17.

Central HS remains on lockdown. Incident did not happen inside of the school but just north at Nome Park.

