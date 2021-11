Cien fraccionamiento sin entrega formal al municipio de Torreón

Hay unos cien fraccionamientos sin entrega formal en Torreón, rezago que implica cambios en la reglamentación municipal, a fin de que se pueda atender la totalidad de servicios, informó Aldo Villarreal Murra, director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial en el Ayuntamiento de Torreón.

Consideró que el tema de los fraccionamientos avanzó mucho en los últimos años debido a una buena colaboración con los desarrolladores de vivienda, a quienes se citó uno por uno, para ver casos específicos sobre lo que les faltaba y en qué se les podía ayudar para que hicieran ya la entrega formal de los sectores habitacionales.

"Muchas de las constructoras que dejaron fraccionamientos sin entregar ya no existen o no están en condiciones de hacer una entrega, pero son varias, arriba de 10, cuando se vino la devaluación muy fuerte tronaron muchas, a raíz de eso, se han quedado rezagados muchos desarrollos, en ese aspecto", comentó.

VER MÁS: Fraccionamientos pendientes también son por falta de voluntad de autoridad de Torreón: Canadevi

En este sentido, los ciudadanos que habitan en estos lugares no tienen a quien reclamarle, pues la empresa ya no opera y el desarrollo se quedó sin entrega formal. indicó que los reglamentos municipales condicionan las entregas a que se cumpla con todos los requisitos, de modo que hay muchos fraccionamientos que, por ejemplo, colocaron el pavimento hace 10 años, pero la carpeta ya no está en las mismas condiciones, pues presenta algún bache y el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) no puede recibirles así.

"El SIMV no les recibe, porque no lo hicieron en su momento, hace 10 años, entonces tiene que haber una mediación, en ese sentido, que los encargados de poner los lineamientos, los reglamentos, en este caso serían los regidores, que discutan posibles soluciones para que, de cierta manera, nos puedan dar los instrumentos para poder regularizar estos fraccionamientos y que tampoco se hayan quedado rezagados", expresó.

Villarreal Murra dijo que como no se entregan, estos desarrollos van generando adeudos en el Impuesto Predial, de modo que, al momento de buscar esta formalización, presentan adeudos considerables.

Recordó que, en la actual administración, se han autorizado arriba de 20 fraccionamientos nuevos y se han reunido cada tres meses con los empresarios, con visitas a los desarrollos para verificar que se mantenga la calidad, pero insistió en que los rezagos vienen de años atrás, en cuanto a facilitar la entrega formal de estos espacios.

"Que nos den el marco jurídico necesario para poder darle trámite a eso", dijo.