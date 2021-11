Taylor Lautner le pide matrimonio a su novia

Taylor Lautner anunció en sus redes sociales su compromiso con Tay Dome.

El actor de la cinta Crepúsculo, publicó un par de fotografías desde un viñedo y bajo el atardecer donde ella presume su anillo.

“No puedo esperar para pasar una eternidad contigo @taydome Me amas incondicionalmente. Me tranquilizas cuando estoy ansioso. Me haces reír demasiado. Haces que cada día que pasas contigo sea tan especial. Y lo más importante, me haces una mejor persona. No puedo agradecerte lo suficiente por lo que has traído a mi vida. Te amaré por siempre”, escribió en su cuenta de Instagram.

Según las imágenes compartidas en sus redes sociales, fue el pasado 11 de noviembre cuando Taylor preparó un momento especial con rosas y velas para arrodillarse ante Tay, quien lucía emocionada.

Actualmente, la carrera actoral de Lautner parece estar en pausa, ya que desde su participación en la serie Scream Queens, no ha tenido ningún otro trabajo en la pantalla.

