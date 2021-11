La mamá de Thalía no nos dejaba ser amigas: Paulina Rubio

Paulina Rubio apareció este domingo en el programa de Yordi Rosado y allí, con unos shots de Jengibre encima, le platicó al comunicador sobre diferentes vertientes en su vida, como crecer en ese medio rodeada rodeada de reflectores, sus primeros y últimos amores, sus polémicas, la maternidad y también sobre amistades truncas, como en el caso de Thalía, de quien se distanció cuando aún eran muy jóvenes.

La artista explicó que pese a que se ha hablado mucho sobre el origen de esa rivalidad, como una pelea sobre el escenario que implicó los micrófonos, ella tiene su versión de los hechos, y lo cierto es que ya había roces entre ellas, incluso la madre de la protagonista de María la del Barrio tenía una opinión sobre su amistad.

"Sinceramente, Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón, creo que eso fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas".

Thalía era mi amiga: Paulina Rubio

Desafortunadamente, esa amistad se vio opacada por varios temas propios de la edad, de la época que estaban viviendo, y lamentó la mentalidad que tenía la madre de Thalía.

"Thalía sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no la envidiaran, y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía ni María la del Barrio ni nada, era mi amiga".

De hecho, la protagonista de las Marías era tan parte de su círculo cercano de amigos, que cuando murió un novio de Paulina, Carlos Pavón a Thalía le tocó vivir de cerca esa situación.

"Cuando murió Carlitos Pavón, los cuatro, Thalía, Diego, Carlitos y yo, éramos los que fuimos al concierto de Durán Durán. Nosotras traíamos cosas atoradas pero no de quién era la más importante, tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos del grupo o no, y con tener el novio y besar al otro. Yo que era la original, no me gustaba".

Yolanda Andrade acercó a "La Pau" y Thalía

Pese a todo lo que vivieron en el pasado, Paulina confesó que hace unos años comenzaron a tener un poco de comunicación gracias a Yolanda Andrade, y cuando Yordi le preguntó si podría haber una gira con Gloria Trevi o Thalía, Rubio contestó.

"Lo que sí es que creo es que esas mancuernas son muy atractivas para un público y algo de eso estamos cocinando y lo vamos a presentar antes de navidad, quiero contarte con quién es pero no en esta visita". En este comentario no aclaró si lo que lanzará será con la primera o con la segunda.

De la transmisión que casi le quita a sus hijos.

Durante la entrevista, Paulina también recordó ese desafortunado video que hizo durante la pandemia con Global Citizen, en el que se rumoró que estaba bajo los efectos de alguna sustancia al momento de hacerlo, y que tuvo un alto precio en su vida personal.

Paulina Rubio habla de la transmisión con la que quisieron quitarle a sus hijos

"A mí me trataron de quitar a mis hijos por el Global Citizen Fucking de la madre, y ¿sabes una cosa? (...) me sentí tan atacada, deja tú por el público, las redes sociales son el circo romano. La gente que me quiso hacer daño fue la gente que sabe qué me meto, en qué ando y en qué no ando, entonces que esa persona tratara de usar infamias para eso me devolvió mi libertad porque me sacrificaron y no había hecho nada, me libero, me plantó. Estaba viendo que la gente se estaba muriendo y a mí me querían linchar por algo que no hice, la verdad, se pasaron".

La Chica Dorada reconoció ese gran chip que han insertado no sólo a las artistas, sino a las mujeres, y que le ha cobrado factura, incluso más en una situación como la que estaba viviendo, en la que se le estaba acusando de algo y eso tenía implicaciones en su vida como madre.

"Siempre he sido programada para gustarle a la gente y aunque no hubiera sido artista y aunque no hubiera sido mujer, quieres gustarle a tu papá, a tus hermanos, y somos una fuente de energía para tu familia, para la sociedad y ya estaba cansada. No tenía trabajo y tuve que contratar a los mejores abogados del mundo para defenderme de alguien que había sido parte de mi vida, se me hizo algo muy jodido. En algún momento contaré los tres días más feos de eso, pero estaba con mis dos hijos, con mi mamá, con el esposo de mi mamá, y me sentía como que me devolvió la vida la pandemia, no me calcé durante dos años, no me maquillé y eso me devolvió la vida".

Durante la charla, Paulina enfatizó que ella no es una víctima de su circunstancia con los padres de sus hijos, con quienes ha enfrentado problemas legales.

"Yo escogí a los papás, nadie los escogió por mí y por eso no soy víctima", y pese a lo difícil que ha sido para ella, reconoce qué es lo mejor que se hijo Eros tiene de su padre, Gerardo Bazúa.

"Todo, espero que me equivoque porque esta carrera es demasiado esclavizante, pero tiene demasiada música y va a tener que manejar su fuego, a los 18 yo era incontrolable".

También lo hizo con su hijo Andrea, hijo de Colate.

"Muy cálido, muy directo y se mueve bien en cualquier ámbito".