Docentes esperan respuesta a solicitud de vacuna

El magisterio de La Laguna está inquieto pues desde abril se aplicaron la unidosis de la vacuna contra el COVID-19 de CanSino y desconocen cuál es el tiempo que dura la inmunidad.

Xicoténcatl Hernández Arguijo, secretario de organización del Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE, dijo que hasta por oficio, han exigido que los docentes sean vacunados nuevamente con un biológico que sea reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La petición la han hecho a los tres órdenes de gobierno.

"No únicamente al maestro, también pedimos ante el gobernador (Miguel Riquelme) que se pida la vacunación para los niños…también queremos que nuestros niños estén vacunados para que exista una inmunidad general. ¿Por qué estamos aquí?, porque la mayoría ya estamos vacunados. Lamentablemente los maestros somos los únicos que tenemos la CanSino y estamos exigiendo otra vacuna", expresó.

Esto lo dijo durante una reunión celebrada la semana pasada en una escuela primaria pública que se localiza al oriente de Torreón donde padres y madres de familia cerraron el plantel por dos contagios de COVID-19 que se detectaron en maestras.

Por su parte, la coordinadora de Servicios Educativos en la región, Flor Estela Rentería Medina, dijo que espera que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, "no tarde tanto en dar una respuesta" al magisterio que ha solicitado en repetidas ocasiones un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.

Mencionó que desde hace dos meses se iniciaron las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud federal pero que no se ha tenido respuesta. "Esperemos que ya no tarde tanto el presidente en dar una respuesta, creo que ha sido un tanto insensible, en no dar una respuesta pues no podemos entenderlo de otra forma", apuntó.