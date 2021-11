¿Cómo evitar las llamadas publicitarias?

Para evitar publicidad no deseada, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con la herramienta Registro Público de Consumidores, por lo que, en caso de que no desees recibir llamadas o mensajes (SMS) con fines mercadotécnicos y publicitarios, puedes registrar en él tus números de teléfono.

Para registrarte debes ingresar, sin costo y a cualquier hora y día del año, a repep.profeco.gob.mx desde cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora. Da clic en "Registra tu número". Coloca tu lada, número de teléfono y, si es el caso, extensión. Confirma tu número colocando la lada más el teléfono, es decir, 10 dígitos. Selecciona de cuáles sectores no deseas recibir publicidad, ya sea Comercio, Telecomunicaciones, Turístico, Todos los anteriores. Da clic en "Registrar". Al final la página se actualizará y deberás ver en la pantalla la leyenda "El número (número registrado) se ha registrado exitosamente".

Otras opciones para registrar tu número son llamar al Teléfono del Consumidor (Telcon) al 800-962-8000.

En el marco del Buen Fin que está próximo a concluir, la Profeco recuerda que las compras sean lo más seguras posibles y no se reciba publicidad no deseada. Lee bien antes de firmar, obligatoriamente todos los contratos deben contener una cláusula para que tú decidas si quieres o no recibir publicidad. Si manifestaste que deseabas recibirla, esa autorización es válida y deja sin efectos tu registro en el RPC, en ese caso, para que tu registro sea efectivo, deberás realizar la cancelación de esa autorización. Revisa el Aviso de Privacidad del proveedor para ver el procedimiento a seguir para la misma.

Los proveedores no pueden condicionar tu compra o servicio si decides no otorgar el consentimiento para recibir publicidad o para que tus datos sean compartidos a terceros con fines de mercadotecnia y publicidad. Identifica la institución a la que debes acudir, si te llaman ofreciéndote tarjetas de crédito y demás ofertas relacionadas a servicios financieros, la autoridad competente a la que debes acudir es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios (Condusef) a través del Registro Público de Usuarios (REUS), al cual puedes ingresar en webapps.condusef.gob.mx/ reus/app/registro.jsp

Si ya estás registrado en el RPC, no diste tu consentimiento para recibir publicidad y aun así te llaman, denuncia, es tu derecho como consumidor, envía un correo electrónico a [email protected] especificando número telefónico del cual recibiste la llamada o mensaje; número de teléfono al que te llamaron; fecha y hora en que se comunicaron contigo; si te es posible anexa evidencia, pueden ser capturas de pantalla o grabaciones de audio; nombre del proveedor que te llamó y qué fue lo que te ofreció.