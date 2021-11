Solicitan ayuda para recuperar a su hija

"No ha habido avance y nomás la traen con mentiras, nomás me dicen que no lo encuentran en ningún lado", dice la señora Cruz Elena Rodríguez, quien desde hace meses presentó una denuncia contra un sujeto a quien identificó como "Tizoc" debido a que afirma que mantiene una relación con su hija de 15 años de edad y asegura que la tiene con él a la fuerza.

La señora, cuyo domicilio se encuentra en la colonia 8 de Abril en el municipio de Francisco I. Madero, manifiesta que el miércoles por la noche le avisaron que la menor dio a luz, por lo que pide a las autoridades estatales ayuda para que le entreguen a su hija y al bebé.

Explicó que el sujeto es mucho mayor que su hija y cuando se la llevó acudió a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), quienes la canalizaron a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), pero reiteró que la han traído a "vuelta y vuelta".

Dijo que, incluso, también acudió a las oficinas regionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHC) pero ve poco interés por parte de las autoridades en darle solución a su caso.

"También he ido a buscar al alcalde (Jonathan Ávalos) para ver si me ayuda, pero nomás me dicen que no está y que no está. Ya estoy muy desesperada y no sé que hacer, por que yo quiero que me regresen a mi hija y la criatura", declaró.

Cruz Elena comentó que le ha pedido a "Tizoc" que le regrese a la menor, de la cual no ha tenido noticias durante estos meses, ya que asegura la tienen incomunicada pues le retiró el teléfono celular. Además, afirma que en repetidas ocasiones ha ido a su domicilio para exigirle que retire la denuncia en la Fiscalía, la cual dijo no está dispuestó a hacer.

"Lo que él está haciendo no está bien, ella es una menor de edad y él se la llevó desde hace tiempo y luego viene, porque quiere que retire la denuncia y agarra sola a Elena. Mire la puerta como la tiene, toda quebrada donde se mete y la agrede y yo vivo en la colonia Insurgentes y cuando ella me avisa, de aquí a que yo llegó, pues ya le hizo algo",. dijo la madre de Elena y abuela de la menor.

Las mujeres reiteran que ya están desesperadas pues, pese a que tienen detectado al sujeto, puesto que es muy conocido en Francisco I. Madero, no hacen nada al respecto, por lo que piden la intervención de alguien de "arriba" del Gobierno del estado.