Señalan incertidumbre por Agua Saludable

Ejidatarios de varias comunidades de Madero manifestaron que no han sido tomados en cuenta en el proyecto Agua Saludable para La Laguna. "Nosotros hasta ahorita no hemos sido atendidos, no nos han tomado en cuenta en ese proyecto, no sabemos cómo va a estar", dijo uno de ellos.

Agregaron que lo poco que saben es por lo que se ha dado a conocer en los medios de comunicación y en donde también se han enterado de las reuniones que las autoridades han tenido con ejidatarios de Lerdo, por las inconformidades que han surgido en torno al proyecto, pero repitieron que "la gente de Madero no ha sido atendida". Los agricultores asistieron a la entrega de pavimentación que hicieron las autoridades estatales y municipales en una colonia en Francisco I. Madero, para abordar al gobernador Miguel Riquelme y entregarle un pliego petitorio. Recalcaron que hay incertidumbre por todas las dudas que tienen y su pensamiento es que se van a quedar sin agua para seguir produciendo, mientras a los grandes estableros se les garantiza el agua para seguir produciendo. "Una vaca para producir leche necesita 50 litros de agua diarios y ellos tienen garantizada el agua, a nosotros no nos han dicho nada, no sabemos qué va a pasar, por que hasta ahorita no nos han invitado a las mesas de negociación que se están haciendo y ese es el detalle", declararon. Manifestaron que además al estar muy cerca el periodo electoral, cualquier decisión que se tome se va a politizar y al final los más afectados serán los campesinos. Dijeron que se sienten desprotegidos también por la cancelación de los programas de apoyo al campo, como el Proagro, el seguro agrícola y otros apoyos que se les entregaban.