Colombia ya no es Pablo Escobar, es de Maluma y J Balvin: Maluma

La entrega de los premios MTV Europe Music Awards 2021 (MTV EMA) arrancó esta tarde con la representación latina de Maluma.

El cantante colombiano fue el primer premiado de la gala que reconoce a lo mejor de la música, y quien se llevó el trofeo por Mejor Artista Latino.

Al recibir el trofeo de manos de la cantante Rita Ora el músico tomó el micrófono para reconocer a su gente.

| Maluma y Rayvanny cantando ‘MAMA TETEMA’ en los #MTVEMA.pic.twitter.com/HEkPcBXBju — Maluma Updates (@Maluma_Updates) November 14, 2021

"Para ser honesto no tengo ningún discurso preparado, pero voy a decir: gracias EMAS", comenzó el intérprete de "Felices los 4".

"Me siento muy orgulloso de ser latino. Ha sido un viaje muy duro para llegar aquí así que quiero agradecerle a mi equipo, mi mamá que me está viendo, te amo, y esto va para Medellín Colombia, porque Colombia ya no es Pablo Escobar, Colombia es Maluma Baby, J Balvin y todos los grandes artistas de Latinoamérica".

La gala se realiza en vivo desde Budapest arrancó con el show musical de Ed Sheeran interpretando "Overpass grafitti" y se esperan números de Imagine Dragons y One Republic, entre otros.