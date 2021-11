Gatito 'deprimido' viendo 'All Too Well' de Taylor Swift genera 'empatía' en redes

Luego del estreno del cortometraje de 'All Too Well', uno de los temas más fuertes de Taylor Swift de su álbum 'Red', las reacciones de sus fans no se hicieron esperar en las redes sociales.

De acuerdo a las 'teorías' del tema, Taylor escribió la canción para su exnovio Jake Gyllenhall, con quien tuvo una relación de poco más de un año cuando ella tenía 21 años y él 29. Durante todo el sábado y domingo, en Twitter ha permanecido en los primeros lugares la tendencia de Taylor, llegando hasta las más de 25 millones de reproducciones en 'YouTube'. A través de TikTok, una de las plataformas del momento, una internauta captó fama por su cuenta gracias a su mascota, pues su gatito fue captado recostado en el piso sobre su espalda, viendo 'tranquilamente' el material. Rápidamente, el minino llamó la atención de más de 100 mil usuarios, generando empatía entre quienes lo veían ahí, 'tendido' y 'deprimido'.