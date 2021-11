Flans triunfa junto a Pandora en Gómez Palacio y hacen cantar hasta a Oswaldo y Borgetti

Entre fans, música y vibras ochenteras; Flans, Pandora y la Comarca Lagunera se enamoraron mucho más.

Este sábado, ambas agrupaciones escaparon de sus hogares, “como unas mariposas” para volar hasta el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio, en donde ofrecieron con gran éxito su tour Inesperado, que puso a cantar y a bailar a miles de laguneros, incluyendo a los exfutbolistas Oswaldo Sánchez y Jared Borgetti.

Ilse Olivo, Mimí (Irma Hernández), Fernanda Meade, Isabel y Mayte Lascurain se mostraron emocionadas de volver a ver su público, luego de que la pandemia las obligo a parar actividades artísticas durante más de año y medio.

Las puertas del lugar abrieron desde las 7:00 de la tarde. Hasta más tarde comenzó el desfile de laguneros, algunos contemporáneos a dichas bandas y otros más jóvenes que gustan de la música ochentera.

Óscar Díaz, oriundo de Lerdo, comentó a El Siglo de Torreón que se hallaba ansioso de ver a sus ídolas.

“Pensé que no iba a poder venir, pero a última hora compramos los boletos. Ellas van a dar muy buen show, de eso no hay duda”, externó entusiasmado.

Poco a poco los espectadores ocupaban sus lugares. Los vendedores de botanas, flores y bebidas iban y venían entre las butacas cumpliendo los antojos de hombres y mujeres.

EL INICIO

A las 11:40 de la noche, las luces se apagaron y los gritos estremecieron el centro de espectáculos; la audiencia ya sabía que esa era la señal del comienzo del show.

Ilse, Mimí, Isabel, Fernanda y Mayte aparecieron en redondel portando atuendos en colores blancos y negros. La gran ausente ha sido Ivonne, quien no quiso participar en esta gira ya que le dio prioridad a su familia.

Todas cantaron Cuando tú no estás, Me gusta ser sonrisa y 20 millas. La coordinación entre las cinco fue evidente y es que, según dijo Ilse en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, ensayaron duro durante varios meses.

“Buenas noches Torreón, buenas noches Gómez Palacio. Estamos felices de que hayan decidido acompañarnos. Ustedes seguramente han de pensar, ‘son cinco y no seis’, les contamos que íbamos caminando y de repente Ivonne nos dijo, ‘las adoro, pero yo me voy por otro lado’, entonces seguimos caminando y nos topamos con Pandora, con quien hemos hecho un gran equipo”, dijo Ilse y enseguida Mimí externó que, “este show se lo dedicamos a Ale y a la vida”.

Tras saludar al público, Ilse y Mimí entregaron Giovanni Amore y Él no es un Rocky mientras una lagunera ubicada en la segunda fila les mostraba con insistencia el primer LP de Flans homónimo, el cual el grupo lanzó en 1985.

CELEBRAN LA VIDA

Las Flans se retiraron para dar paso a Pandora. Las cantantes entonaron No puedo dejar de pensar en tí y un popurrí tributo a Emmanuel en el que sonaron Tengo mucho que aprender de ti, Pobre diablo e Insoportablemente bella, siendo ésta la más coreada.

“Gómez Palacio, Torreón; qué rico verlos”, expresó Isabel y Fernanda añadió, “Ya teníamos un ratote saboreando este día, el cariño de ustedes es un vicio para nosotros. Espero que todos tengamos mucha salud”.

La misma Isabel volvió a tomar la palabra, esta vez para anunciar que se encontraban entrepara quienes la cantante pidió el reconocimiento del público por medio de bastos aplausos. “Borgeti, Borgeti, Borgeti”, gritaba la audiencia.

La velada continuó con la rola Tiraré de Flans, pero la interpretó Pandora y luego Olivo y Hernández volvieron al redondel para entregar todas juntas Ni tu ni yo.

Isabel, Mayte y Fernanda se ausentaron. La primera en volver al escenario fue Ilse, quien cantó Ay amor y luego hizo lo suyo Mimí con Finge no, un tema que sacó en su etapa de solista.

Y BORGETTI CANTÓ

Las cinco artistas no descuidaron a sus fans de todas las localidades del palenque, motivo por el que durante el concierto volteaban hacia todos lados, y es que ciertos cantantes optan en ese tipo de escenarios por fijar su atención al frente, ellas no.

Hoy por ti, Mi hombre, Todavía, Me he enamorado de un fan, Como una mariposa, y Corre corre también figuraron en el “set list” del tour Inesperado en el que también salieron a relucir Tímido y Solo él y yo, rolas que fueron coreadas en algunas partes por el mismísimo Borgetti.

Ilse y Mimí están acostumbradas a bailar, pero las Pandoras no, sin embargo, tomaron clases para poder estar acorde con sus ahora compañeras. Mayte optó por usar tenis con el fin de andar más cómoda.

Las intérpretes anunciaron que tenían que retirarse, pero los laguneros no les permitieron que se fueran tan fácil, así que las invitaron a quedarse gritando con fuerza, “Otra, otra”. Ellas no lo pensaron dos veces y los complacieron entregando los temas que ha coronado sus carreras: Desde la trinchera, Cómo te va mi amor, No controles, Las mil y una noches y Con tu amor.