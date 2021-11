la columna del perro

EL PERRO DE LA CALLE

Una y otra vez tenemos que insistir en que el sacrificio de los perros de la calle, y/o de los que andan en la calle, y que tienen dueño a medias, no acabará ni con el problema de los parásitos que se transmiten al ser humano, ni con el problema de la sobre población de perros, ni con el problema de la sarna o de la rabia que también se transmite de los perros y gatos a las personas, así como tampoco con el problema de la fiebre manchada que se transmite a su vez por las garrapatas infectadas al picar a el ser humano, garrapatas que suelen traer en exceso los perros sin control.

No definitivamente no... El sacrificio de los perros no acabará con el problema, en primer lugar, porque la culpa de que los perros anden vagando por las calles no es de ellos, los culpables son las personas cobardes y sin escrúpulos que los avientan, para que "se pierdan", evadiendo por completo su responsabilidad, dejándolos abandonados a su suerte… En segundo lugar, la naturaleza repondrá la población de una manera natural, aumentando la cantidad de cachorros que nacerán en cada parto, esto se ha visto en países más avanzados, que ya llevan muchos años tratando de controlar este problema.

El comienzo de la solución empieza en todas y cada una de las personas que compran o les regalan un perro… Estas deben de pensar en la enorme responsabilidad que representa tener una mascota en su casa. Pensemos que "no es una cosa" "no es un objeto"… "es un ser vivo", si no lo pueden tener mejor no lo compren o si se los regalan y no lo quieren por cualquier motivo, es mejor decir que no a la persona que nos lo ofrece, porque si no es así, más delante los veremos vagar por la calle, con los consiguientes problemas, para el ser humano y para los perros.

Empecemos a tomar el control de las cosas que son nuestra responsabilidad en nuestras manos… No esperemos que el Gobierno, lo haga todo por nosotros... No tengamos la doble moral de tirar al perro y esconder la mano.

Y ahora para terminar una gota de Filosofía: NO PREGUNTES POR QUIEN DOBLAN LAS CAMPANAS...ESTAN DOBLANDO POR TI.