su salud oral

Anteriormente en otros artículos, escribí, sobre el festejo que tuvimos ya que la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón, conmemoraba 60 años de su fundación.

La historia es arte y es ciencia como arte, se advierte en la narración, y como ciencia en el conocimiento de la realidad, en el sentido de búsqueda de la verdad, aunque es preciso entender que esta, la realidad, resulta sumamente difícil de aprender, cuando del pasado se trata, pues se enfrentan situaciones donde la claridad se encuentra ya nublada por el velo del tiempo, el cual oculta muchos hechos y no deja constancias de las razones o ensombrece el pensamiento ideas que lo impulsaron. Para poder profundizar en la historia de nuestra querida "alma mater" es necesario, hacer investigaciones bibliográficas de todo tipo. Así me he avocado, y es para los amantes de la historia, y de la Odontología necesario conocerla, ya que esta profesión es sumamente joven, y orgullosamente Torreón siendo una ciudad tan joven, tuvo una de las primeras escuelas de Odontología del País. Mucho se ha escrito sobre esto, entre ellos, quiero resaltar tres nombres: Dr. Jaime Ávila Soto, persona que dedico su profesionalismo a este quehacer odontológico, Dr. Sergio Alfaro Zamora, los dos compañeros y amigos en vida QEPD y a nuestro estimado Sr. Rector, Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez, quien una de sus múltiples cualidades es ser escritor, en el marco de los 60 años de la fundación de la Universidad Autónoma de Coahuila, nos regala su libro: Así se forjo la Universidad de Coahuila sesenta años de Historia. Admirable Lic. Hernández, todo un trabajo de investigación, muchas gracias por esta aportación. ( Elaborado a finales de 2017). Como exprese al inicio, la Historia es difícil, en múltiples ocasiones "da flojera" pero son nuestros orígenes, y a pesar de que se escribe con H MUDA, es necesario escucharla, y entenderla. La Historia de la Universidad de Coahuila, inicia con "El Ateneo Fuente" personalmente por platicas de mi familia (de Saltillo) enterada de todo esto, y con gran orgullo ya que mi madre, egreso de esta Institución, en 1937, Química Farmacobióloga, segunda generación. Desde su creación, se intuyó que el Ateneo Fuente sería más tarde la piedra angular o institución básica para el surgimiento de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), idea que cristalizó durante el gobierno de Román Cepeda Flores en 1957, cuando se aprobó el decreto de la creación de la Universidad de Coahuila. El primer Rector fue un destacado exalumno del propio Ateneo Fuente, Salvador González Lobo.

El Ateneo Fuente ha sido la institución más reconocida en el noreste de México y en Coahuila sigue formando parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. En mayo de 1960 se aprobó el escudo, así como el lema de la Universidad, que dice: "En el Bien Fincamos el Saber". (Continuará)