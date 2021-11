Marina Vitela va por gubernatura de Durango

Al igual que otros cinco aspirantes, la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, se registró al interior de su partido, Morena, en busca de la candidatura a la gubernatura de Durango en este proceso electoral 2021-2022; de no resultar seleccionada, no descarta la posibilidad de ir por una reelección.

La edil detalló que fue en línea como realizó su registro para participar en el proceso interno de Morena y aseguró que se sumará a la unidad de quien designe el partido.

Al igual que el resto de los aspirantes, Vitela Rodríguez dijo que lo que requiere Morena es unidad. "Afuera están esperando los pleitos… Si le suman que la guerra negra empieza, las páginas falsas y la información queriendo confrontarnos al interior, entonces hay que estar muy alerta y no caer en provocaciones para no darles gusto en que estemos divididos", comentó la alcaldesa.

Cuestionada sobre el pacto que se firmó entre los seis aspirantes para respetar el proceso interno, dijo que más que una firma se trata de un tema moral. "Un tema donde el compromiso que debe tener cada uno de nosotros es superior, es un bien común el que estamos defendiendo; si no nos tocara, cualquiera de nosotros debería estar en la dinámica de abonarle a lo que hoy se requiere para poder salir bien en estos comicios que vienen", recalcó.

Los otros cinco aspirantes son la senadora Margarita Valdés, la diputada federal Maribel Aguilera, los senadores José Ramón Enríquez y Alejandro González Yáñez, y Manuel Espino.

Sobre una posible reelección, Vitela dijo que "estamos valorándola, lo que sí es seguro es que a quien le toque estaremos nosotros; en mi caso, si no me toca a mí, si le toca a alguna compañera, a algún otro compañero, lo he dicho en lo público, lo dicho en lo privado, en reuniones que hemos tenido con todos los aspirantes, hoy lo que requiere el partido de nosotros es estar en unidad".