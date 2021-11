Ana Bárbara y su romance con La Laguna

Para Ana Bárbara, visitar la Comarca Lagunera es un agasajo ya que sabe que cuenta con bastantes fans locales y además grandes amigos como Pablo Montero o Carmen Salinas.

Y justamente por el gran afecto que siente a "Carmelita", la potosina se encuentra preocupada por los dificiles momentos de salud por los que atraviesa la oriunda de Torreón, sin embargo, tiene fe, como mucha gente, en que ocurra un milagro y logre reponerse.

"Nuestra Carmelita. Estoy muy triste, pero también sé que Carmen es aguerrida y es de las que dice, 'el show tiene que continuar', le mando muy buenas vibras y casi les puedo asegurar que ella saldrá adelante porque es una mujer fuerte y muy entera", externó.

La intérprete de Bandido compartió que siempre ha estado en contacto con quien fuera estudiante de la Escuela Alfonso Rodríguez.

"Amo a Carmen. La adoro y me adora, siempre hablamos por whatsapp. Hay que seguir orando por su salud", manifestó.

Durante su visita a La Laguna el pasado viernes, la cantante platicó en el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio con El Siglo de Torreón durante su ensayo.

Cuando vio la edición de Espectáculos de hace unos días en donde aparece una entrevista que ofreció vía zoom, Ana se emocionó.

"Pensé que me iban a sacar en grande, pero no tan grandota", dijo entre risas sobre cómo apareció en la portada.

Bastante contenta, Ana habló de su reciente sencillo Mala racha en el que le canta a los hombres canijos.

"Sí he lidiado con muchos tipos canijos. Yo vivi eso donde yo decía, 'No veo la luz o esperanza en el amor'. No se me daba el amor, pero ahora todo es distinto. Esta canción es para todas esas personas que han sufrido por amor", comentó

Con una sonrisa de oreja a oreja, Ana celebró la aceptación que ha tenido dicha melodía.

"Estoy feliz por la acogida del tema. El video ahí va, ahí va. Al rato llega a un millón, a dos, a tres y así nos vamos para adelante".

Por último, Ana agradeció a los habitantes de la región el apoyo que le han dado siempre.

"Siempre venir aquí es como estar en familia, en casa. Gracias por corear mis melodías y espero vernos más seguido", puntualizó.