A mí me gusta hablar con hechos: alcalde de Torreón sobre acciones de obra pública y mejora en servicios

"A mí me gusta hablar con hechos", señaló esta semana el alcalde de Torreón respecto a las acciones de obra pública y mejora en servicios durante su administración, esto pese a las críticas recibidas de diversos sectores políticos e incluso desde los medios de comunicación.

Se refirió a los proyectos que se realizaron a lo largo de su gobierno es especialmente los que se perfilan para entregarse en este cierre de 2021, mismos que obedecen a las necesidades de tener lugares públicos en condiciones óptimas, que sean seguros para el uso de la ciudadanía y que proporcionen una imagen urbana mejor que en años atrás.

Hizo mención especial a la renovación de banquetas perimetrales del Bosque Venustiano Carranza, así como la reciente mejora de los juegos infantiles y hasta de la zona de los tradicionales jugos, espacios que son utilizados por cientos de personas diariamente y que desde hace años requerían de la intervención de la autoridad.

"El Bosque ya se está terminando de cambiar toda la banqueta perimetral, que es muy grande, en las cuatro aceras que lo circundan, ya está prácticamente al 85 o 90 por ciento y espero que para fin de mes estén terminadas las banquetas, se está pintando, se está restaurando el dinosaurio de los juegos infantiles, se van a cambiar todos los jueguitos infantiles, se va a mejorar toda esa área cerca de lo que ahí conocemos como la venta de los jugos, todo eso se va a rehabilitar, todo el bosque en general… Son inversiones necesarias, una de ellas tiene que ver con que no falte agua en el bosque, pueden ustedes verlo ahorita que es un área verde, es un área bien regada, bien mantenida".

Respecto a situaciones pendientes como los daños en el pavimento y que han generado señalamientos de parte de un sector de la sociedad y de medios de comunicación, admitió que existen algunas áreas que quedarán sin ser atendidas y que desde hace años tienen ese estado, aunque también destacó que se han tenido avances en otros puntos con acciones de bache y hasta construcción de nuevas vialidades con pavimento de calidad.

"Como les he dicho siempre, obras son amores y a mi me gusta hablar con hechos, no andar ofreciendo, ni prometiendo… Yo creo que hemos tenido un trabajo muy responsable a lo largo de cuatro años, yo destaco que no hemos pedido prestado nada, no hemos dejado de pagar sueldos, no hemos dejado de pagar aguinaldos, no hemos dejado de pagar prestaciones a los trabajadores, hemos mejorado toda la infraestructura municipal, vamos a dejar cerca de 300 vehículos en buenas condiciones".

Por concluir

Destaca alcalde de Torreón que se han mejorado espacios públicos, por ejemplo en el Bosque Venustiano Carranza.

*Afirma Jorge Zermeño que a finales de este mes de noviembre serán entregadas las obras de los andadores peatonales y nuevos juegos infantiles en el Bosque Venustiano Carranza.

*Expresa que opta por 'hablar con hechos' en lugar de prometer u ofrecer diversas situaciones a la ciudadanía.