Eugenio Derbez y la estrella surcoreana CL sorprenden a sus fans con foto juntos

En redes sociales circula una fotografía en la que aparece el actor mexicano Eugenio Derbez acompañado de la cantante y rapera surcoreana CL. De inmediato los fans mexicanos de la exintegrante de la banda de Kpop 2NE1 reaccionaron ante la reunión de los famosos.

Fue la intérprete de "Lover Like Me" quien compartió la foto en su cuenta de Instagram. Se desconoce si se encontraron en algún evento, o si formarán parte de un proyecto juntos. Sin embargo, ambos viven en Estados Unidos.

En Twitter los fans de la rapera hicieron memes en los que bromearon con que CL se uniría al elenco de "La Familia Peluche".

como que cl y eugenio derbez pic.twitter.com/bhSi9CssAC — kayla (@nielnovia) November 13, 2021

Será que CL y Eugenio Derbez trabajaran juntos, alguna película o la familia peluche? pic.twitter.com/ZJV1UfWwQy — Gee (@GeeGeeBeibi) November 14, 2021

Todo mi inicio en facebook es sobre CL x EUGENIO DERBEZ pic.twitter.com/Gj5qHTO98h — Yara Semi-Hiatus( ) (@vip_until) November 14, 2021

CL formó parte de la agrupación de JYP Entertainment 2NE1, el cual llegó a ser uno de los grupos más populares de Corea del Sur. Juntos a sus compañeras Bom, Sandara Park y Minzy consiguieron gran éxito a nivel mundial colocando éxitos en plataformas como Youtube entre los videos más vistos con temas como "I Am The Best", "Gotta Be You" y "Falling in Love".

En 2015 se anuncia su separación de manera oficial por lo que CL inició su carrera como solista en Estados Unidos, ha lanzado temas como "Spicy" y colaboraciones con Black Eyed Peas en la canción "DOPENESS".

Por su parte Eugenio Derbez se ha desempeñado como comediante y actor de cine, además de realizar doblaje ocasional con voces en español, entre sus proyectos más importantes se encuentran "No se aceptan devoluciones", "Dora y la ciudad perdida" y "Cómo ser un Latin Lover".