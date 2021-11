Es mi deseo terminar mi carrera como un Yankee: Aaron Judge

Aaron Judge ha sido claro sobre su deseo de vestir el uniforme de los Yanquis de Nueva York durante toda su carrera. Sin embargo, el recién ganador del Bate de Plata reconoce que “nunca se sabe” lo que le aguarda el destino.

Judge, quien fue reconocido por segunda vez con un Bate de Plata el jueves, participó una sesión de preguntas y respuestas con la página Fanatics, en la que reafirmó su esperanza de seguir durante muchos años más en Nueva York. Judge está en el último año de elegibilidad de arbitraje y podría ser agente libre en el 2023.

“Ese es mi deseo. Mi objetivo. Terminar mi carrera como un Yankee”, confesó Judge. “Si fuera por mí, estaría con los Yanquis durante los próximos 10 años, eso por seguro”. En las Reuniones de Gerentes Generales de esta semana, el Gerente General de los Yanquis, Brian Cashman, dijo que no había hablado con los representantes de Judge sobre un potencial acuerdo para una extensión de contrato.

“Es un jugador especial, así que definitivamente será un caso especial”, señaló Cashman. “Pero no puedo predecir lo que ocurrirá, pero sé que estamos felices con él ahora, de eso no hay dudas”. Típicamente, los Yanquis no extienden a sus jugadores antes de la agencia libre. Dos de las veces que lo han hecho últimamente no ha resultado bien – el patrullero Aaron Hicks y el lanzador dominicano Luis Severino recibieron extensiones antes de la temporada del 2019, pero han estado lesionados por la mayoría del tiempo desde entonces.