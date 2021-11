Navajean a hombre en Piedras Negras

Un hombre fue internado en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez", luego de varias heridas producidas con un arma blanca, que le fueron ocasionadas por dos hombres que lo golpearon e hirieron con una navaja cuando transitaba por las calles de la colonia Villas del Carmen en Piedras Negras.

El lesionado fue identificado como Raúl Hernández Martínez de 32 años y fue localizada tirado sobre un charco de sangre, afuera de un domicilio de la calle Mar Egeo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de Piedras Negras, para brindarle los primeros auxilios y tras estabilizarlo, procedieron a trasladarlos a la sala de urgencias del hospital, para que recibiera la atención médica requerida por las lesiones que presentó.

VER MÁS: Juez dicta prisión preventiva en contra del agresor de dos mujeres en lavandería de Torreón

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, fueron notificados del ingreso de una persona lesionada con arma blanca, por lo que se trasladaron al Hospital General y tomaron conocimiento de los hechos.

Los agentes investigadores se entrevistaron con el lesionado, quien les manifestó que e dirigía a su domicilio cuando le salieron al paso dos hombres quienes comenzaron a golpearlo, amenazarlo y luego, lo hirieron con una Nava en diferentes partes del cuerpo.

El lesionado manifestó desconocer la causa de la agresión, además de no poder identificar a sus agresores, pues no alcanzo a verlos, derivado de los hechos, se realizó una búsqueda de los presuntos agresores, sin embargo, no fue posible su localización.