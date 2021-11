Banda los Sebastianes lanza edición delux del álbum Sin miedo al éxito

Después de un año lleno de música por parte de Banda los Sebastianes llegó el momento del lanzamiento de la edición deluxe de su álbum Sin miedo al éxito.

Fue en abril de este año cuando la banda presentó a través de su EP, siete melodías en las cuales destacaron Imagina, Búsquense un feo y Sin miedo al éxito además de Media vida, Mira cómo me dejaste, Mi trokita y Tú muy bien, para ahora completar esta gran producción con los éxitos El campeón de los borrachos, El columpio, Mundos diferentes, y Me pegó la depre mismos que se colocaron como favoritos del público, y que junto a Los hace ver tan fácil, y Su ex conforman los 18 temas de esta versión de lujo.

Sin miedo al éxito delux lo produjo Saúl Plata, quien ha tenido la buena intuición para seleccionar cada tema que la banda ha lanzado a lo largo de su trayectoria, convirtiéndolas en todo un éxito.

Baladas, rancheras y cumbias conforman este álbum que Banda los Sebastianes ya ha dado a conocer en las voces de Armando Celis ‘Chocomilk’, Andrés Padilla y Javier Larrañaga, a través de la serie de conciertos que desde mediados de año arrancaron a lo largo y ancho de la Unión Americana.