Intentan hackear WhatsApp de Carmen Salinas para pedir dinero por su salud

Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, dio a conocer que desconocidos intentaron hackear el WhatsApp de la actriz torreonense para solicitar dinero a su nombre.

“Respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear. Me llegaron ahorita mensajes de que están intentando hackear el WhatsApp de mi tía. Me dijeron que ingresara unos códigos, obvio no los metí”, dijo Gustavo Briones ante medios de comunicación.

Los familiares de Carmen Salinas indicaron que no pedirán ninguna especie de donativo a sus seguidores pues por el momento todos los gastos médicos de la actriz están cubiertos gracias a la ayuda de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“No sé quién lo está haciendo ya vez que ahorita está de moda que hackean y piden dinero a nombre de los WhatsApp”, dijo el sobrino de la actriz quien pidió el apoyo de los medios de comunicación para difundir la noticia.

La famosa actriz, productora y política lagunera Carmen Salinas, de 82 años, fue hospitalizada de emergencia el pasado jueves y se encuentra en terapia intensiva luego de sufrir un derrame cerebral.

De acuerdo con Jorge Nieto, ahijado de Carmen Salinas, la actriz tendrá daños irreparables producto del derrame.

“Fueron tres neurólogos los que visitaron a Carmen y todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles (…) la función más importante, el despertar, el que tome conciencia, es la más dañada, ya no va a despertar, es lo que nos están informando”, dijo el familiar de la también productora.

Jorge Nieto indicó que Carmen Salinas continúa bajo observación médica e indicó que es imposible establecer una fecha en la que pueda despertar.

En tanto, Gustavo Briones, nieto de la actriz, mencionó que su abuela se encuentra con respiración asistida y que en algunos momentos ha podido respirar por ella misma.

Además, Briones aseguró que la familia ya busca nuevas opciones para atender a Salinas.