Mantienen saldo blanco por Buen Fin

Aún sin incidentes mayores es como reporta la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón la actividad comercial por el Buen Fin en la ciudad, al registrar hasta esta semana unas pocas detenciones por farderismo y "robo hormiga" en diversos negocios del sector Centro y tiendas de autoservicio.

Fue el jefe de la corporación, Manuel José Pineda Rangel, quien señaló que hasta ayer 12 de noviembre únicamente se han llevado a cabo unas 7 detenciones de personas que han sido sorprendidas robando diversos artículos de los negocios, especialmente ropa, electrónicos, productos de perfumería y otros más de consumo por temporada.

Rangel además indicó que se mantienen en estrecha coordinación con los corredores comerciales y otros puntos de venta por este Buen Fin, a forma de evitar algún robo de mayor alcance, o bien, que se registren delitos en torno a la mayor posesión de efectivo de las personas que buscan efectuar alguna compra de cualquier producto.

"Sí hemos hecho detenciones, pero más que nada han sido detenciones por farderismo, ahí con la coordinación que tenemos con las tiendas pues en su momento hacen el rápido llamado de auxilio y pues llega la unidad más cercana, por igual han sido mujeres y hombres… Llevamos aproximadamente 7 detenciones y todo en coordinación con los mismos centros comerciales, las mismas tiendas, más que nada en el lado del centro y cargado al norte", declaró.

El jefe de la Policía de Torreón admitió que el punto fundamental para el operativo del Buen Fin es la prevención, por lo que realizan llamados a la población para que eviten caer en situaciones de riesgo con el manejo de sus productos, del dinero en efectivo y de objetos de valor que puedan llevar.

"Nosotros como Seguridad Pública desplegamos un buen número de personal para la presencia disuasiva y ahí el consejo es que estén al pendiente del entorno que los rodea, no dejen sus artículos a la vista en el automóvil, el efectivo no lo cuenten frente a otras personas, que mejor manejen su tarjeta y también se ha mencionado ya, si tiene hijos menores, que no les lleven a las compras, porque por estarlos cuidando se distrae y ahí aprovechan los ladrones", declaró.

Rangel dijo que en ese tipo de casos aún no se han recibido reportes.

Seguridad

