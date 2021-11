Exhorta a mujeres a utilizar Alerta Violeta

La cuarta regidora del Ayuntamiento de Torreón, Thalía Peñaloza, afirmó que la aplicación de "Alerta Violeta" que lanzó recientemente la autoridad municipal ha dado resultados claros y su implementación debería ser una situación regular entre las mujeres de la ciudad.

Señaló que podría ser un auxiliar en la prevención de agresiones de cualquier tipo hacia las mujeres, tal como ocurrió esta misma semana cuando un sujeto atacó a golpes a dos mujeres en una tintorería de la colonia Los Viñedos. Llamó en ese escenario a que las mujeres descarguen la aplicación de forma gratuita en sus teléfonos celulares y hagan un uso responsable de la misma.

"Hay que difundirla más, esta aplicación es muy sencilla de bajar, es 'Alerta Violeta TRC' y se baja a través de (tiendas) App y lo único que hay que hacer es picarle tres segundos, es gratuita completamente y registras a las personas que quieres que se enteren… Suponiendo que alguna mujer tiene que caminar para su trabajo tres o cuatro cuadras, se encuentra con un espacio solo, pues si percibe cierto peligro de alguna persona, algún acosador o que la va siguiendo, la presiones y en ese momento acude una patrulla a su auxilio", explicó.

La edil, quien además se asume como una de las principales promotoras de la defensa de las mujeres dentro del Cabildo de Torreón, lamentó que sigan ocurriendo casos de violencia contra las mujeres y pese a que se han realizado esfuerzos de parte de autoridades, colectivos y de la sociedad civil. Pidió que en todos los casos se rompa la "cadena de silencio" y se hagan las denuncias correspondientes para evitar que la impunidad siga favoreciendo a los agresores y que se prolongue la cultura de la violencia de género en el país.

"Me parece lamentable, ojalá que más negocios tuvieran siempre cámaras a la vista, que no permitamos agresores en Torreón de ninguna forma, con esta aplicación de 'Alerta Violeta', con todas las leyes que nos protegen, acudir a hacer la denuncia, no debemos de tener miedo", declaró la edil, quien reconoció los esfuerzos de instancias como el Instituto Municipal de la Mujer y el Centro de Empoderamiento y Justicia para la Mujer.

RECIBEN 30 ACTIVACIONES DE BOTÓN DE AYUDA

Por su parte, el jefe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Manuel José Pineda, precisó que se mantiene activa la dinámica de apoyo a las mujeres mediante la aplicación de "Alerta Violeta", de forma mensual se reciben en la plataforma de la Policía de Torreón unas 30 activaciones del botón de ayuda, en todos los casos se envían unidades de la corporación a tener contacto con las mujeres que lo activaron, ya sea para acompañamiento o para que se solicite ubicar a un presunto agresor.

Respecto a detenciones derivadas de su aplicación, el jefe de seguridad municipal señaló que aún no se cuenta con mayor información al respecto.