Este Buen Fin analice antes de comprar

En el Buen Fin participan miles de proveedores, quienes, en un periodo específico, ofrecen ofertas y promociones en la adquisición de bienes, productos o servicios a las que parece difícil resistirse, pero que debes analizar.

Esta temporada puede prestarse también para que te envíen publicidad no deseada. Por eso, si vas a adquirir algo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda que pienses antes de comprar; reflexiona si lo necesitas, las opciones de pago y si puedes adquirir algo sin afectar tus finanzas a corto y largo plazo; haz una lista de necesidades; adquiere bienes de consumo duradero o realmente indispensables; evita gastos innecesarios.

Es necesario comprar de manera informada, previo a el Buen Fin revisa la información del bien o servicio que deseas adquirir para que estés bien enterado de en qué consiste; compara precios, pueden ser diferentes en los establecimientos o en línea; consulta el Quién es Quién en los Precios de la Profeco o portales de Internet.

Checa ofertas y promociones, ya sean meses sin intereses, bonificaciones en pagos con efectivo o con algunas tarjetas bancarias, revísalas; verifica la disponibilidad del producto, es obligación del proveedor indicar que los bienes no están disponibles cuando su existencia se agote; revisa los plazos, condiciones y costos de entrega, es importante que sepas que el proveedor está obligado a cumplirlos.

Consulta términos y condiciones de las garantías, todo bien o servicio que se ofrezca con garantía deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y a lo pactado entre tú y el proveedor; checa las políticas de cambio o devolución, recuerda que deben estar vigentes para hacerlas válidas; guarda los comprobantes de pago, te serán de utilidad en caso de aclaraciones, solicítalos en cada transacción.

Si te cobran indebidamente, no te respetan lo acordado o te niegan el servicio, llama al Teléfono del Consumidor (Telcon) al 800 962 8000 (lada sin costo para el interior de la república), o envía un correo electrónico a: [email protected]

QUEJAS POR AEROLÍNEAS

En el primero de siete días del programa de ofertas El Buen Fin 2021, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) concilió con Aeroméxico algunos reclamos de consumidores para que se les permitiera viajar con equipaje de mano sin cargo extra, aún con la tarifa más baja.

Ante el llamado de la Profeco, la aerolínea reconsideró finalmente e incluirá en lo sucesivo, sin cargo extra, equipaje de mano de hasta 10 kg, aun en su tarifa más baja. Con ello, a los consumidores con boleto comprado en tarifa básica se les permitirá abordar con una pieza de equipaje, y en breve la aerolínea modificará en su portal web de ventas los términos de su tarifa.

En cambio, colocó sellos de suspensión a las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús por cobro de tarifa básica sin incluir equipaje de mano. Cabe señalar que la medida precautoria impuesta implica el inicio de un procedimiento de infracción a la ley, pero de ninguna manera quiere decir que se suspenda la comercialización de boletos; esto, para no afectar a los consumidores.

En general, las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) con las que cuenta la Profeco en las principales zonas comerciales del país recibieron solo 40 reclamaciones. De ese total, 31 reclamaciones fueron conciliadas, y las otras se encuentran en trámite. Walmart y/o Nueva Walmart de México y Liverpool, con cinco cada uno, fueron los proveedores con mayor número de reclamaciones, seguidos de Sam's Club, con cuatro. Soriana y Volaris tienen tres y Viva Aerobús, dos.

Los motivos de las 40 reclamaciones fueron los siguientes: No respeta precio anunciado (9); Cargos adicionales no autorizados (8); Incumplimiento de promoción (5); Incumplimiento de oferta (4); No respeta meses sin intereses (3); Entrega de producto dañado (2); No informa términos y condiciones (2); Negativa a cancelación de compra (2); Negativa a la entrega (1); Negativa a la venta de productos en existencia (1).

Los productos con más reclamaciones fueron: Ropa y zapatos (6), Vuelos/Transporte (5), Alimentos y Bebidas (4), Juguetes (4), Celulares / Tecnología (3), Muebles (2), Electrodomésticos (2), Servicios de Telefonía (2), Blancos (2) y Línea Blanca (2).

Además, se otorgaron 2 mil 200 asesorías a consumidores para realizar sus compras.