En Torreón frenan incorporación de 200 empacadores

Frenan la incorporación a centros comerciales de 200 personas adultas mayores que antes de la pandemia por el COVID-19 se desempeñaban como empacadores voluntarios en Torreón. El argumento es que la ciudad todavía no está en condiciones de que este sector de la población se integre a los establecimientos.

La presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Astrid Casale de Zermeño, lamentó lo anterior, pues se trata de una terapia ocupacional y una fuente de ingreso económico para las personas de la tercera edad. Admitió que durante la pandemia por el COVID-19 el DIF municipal ha tratado de apoyarlos con despensas y donaciones de distintos alimentos. "Sin embargo, con eso no pagas una renta, no pagas un teléfono, no pagas la luz, ellos necesitan un ingreso económico. Ahora es esperar de nueva cuenta a ver qué dicen estas tiendas. Ya nos habían dado luz verde y ahorita (ayer) nos dicen que siempre no", apuntó.

En la actualidad, están activas en los centros comerciales un total de 600 personas empacadoras. En febrero de este 2021, se dio a conocer que el Subcomité Técnico de Salud de La Laguna autorizó el retorno de los adultos mayores a los establecimientos.

El regreso de las personas de la tercera edad a los centros comerciales es escalonado y con ciertas restricciones, como solo cinco personas por turno. Es obligatorio el uso de cubrebocas y caretas y con apoyo de los DIF municipales los adultos mayores tienen que presentar un examen médico donde demuestren que están en óptimas condiciones de salud. Se debe respetar la sana distancia, los espacios de trabajo deben ser desinfectados constantemente y los establecimientos deben promover el lavado frecuente de manos.

Incluso, ayer el DIF Torreón realizó una brigada médica dirigida para las personas de la tercera edad que estaban próximas a regresar a los supermercados y diversos negocios de la ciudad.