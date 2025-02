Zoe Saldaña reacciona a la polémica de los tuits de Karla Sofía Gascón

Zoe Saldaña, coprotagonista de "Emilia Pérez", dice que no tolera ni apoya ningún actuar que promueva la discriminación, motivo por el que mostró tristeza al conocer el contenido de los tuits que su compañera, Karla Sofía Gascón, publicó hace unos años, con tintes racistas y de exclusión a grupos vulnerables.

La actriz que da vida a Rita Mora Castro en la cinta francesa abordó la polémica entorno a la actriz española, que ha sido señalda por los tuits que publicó, entre 2020 y 2021, en donde emitió pensamientos racistas hacia el Islam y las minorías, los que sorprendieron por el discurso político que defiende en la actualidad.

Saldaña, junto al director de la cinta Jacques Audiard, se presentaron en la ciudad de Londres, para hablar de la cinta, junto a los compositores del soundtrack; la gran ausente fue Karla Sofía, quien había confirmado su participación, sin embargo, no llegó.

De los presentes, fue Zoe quien contestó a los cuestionamientos relacionados a la controversia que desataron los tuits de Gascón, quien a pesar de que ya ofreció disculpas públicas por las molestias que sus comentarios pudieron causar, siguen causando indignación generalizada.

Saldaña, como ocurre con cientos de usuarios en redes sociales, mostró tristeza por la situación y afirmó que no estaba de acuerdo con ningún comportamiento que incitara al odio.

"Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste, me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo", dijo.

Y precisó que durante el rodaje de la película, no atestiguó ningún tipo de actor discriminatorio de parte de Karla Sofía ni de ningún otro compañero.

"Sólo puedo dar fe de la experiencia con todos y cada uno de los individuos que fueron parte, que son parte, de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género, y simplemente me entristece".

La actriz fue contundente con que esta situación se presente en estos instantes, debido a que no desea que la polémica debilite el discurso que la película defiende.

"El mensaje que tiene esta película es muy poderoso y el cambio que puede generar en las comunidades que son marginadas días tras días, es importante, todos los que nos unimos para contar esta historia, nos unimos por amor, respeto y curiosidad y continuaremos difundiendo ese mensaje, esto es todo lo que podemos decir ahora".