Zelenski: Trump es la única persona capaz de detener a Putin

EFE

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, es la única persona capaz de detener al líder ruso, Vladímir Putin, y reiteró su disposición a organizar un encuentro trilateral o bilateral para empezar a negociar el final de la guerra.

"No tenemos ningún acuerdo con Rusia. Hemos hablado solo con Trump. Él es la única persona capaz de parar a Putin, en mi opinión", dijo en una rueda de prensa en Kiev con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al ser preguntado por los preparativos para la posible reunión con el líder ruso.

Zelenski reiteró que su acuerdo para pasar a la vía diplomática es con Washington, no con Moscú, y que le parecería más deseable por ello un encuentro trilateral, pero que también está listo para reunirse a solas con Putin.

"Estamos dispuestos. Hablemos de la fecha, hablemos del lugar", reclamó el presidente ucraniano y acusó a Moscú de hacer todo lo posible para que la reunión no llegue a producirse.

"Hay que forzarles a la diplomacia, hacen falta sanciones fuertes si no se avienen a una resolución diplomática del conflicto", reiteró una vez más.


El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó este jueves las prisas del Gobierno ucraniano, para celebrar cuanto antes una cumbre a nivel de líderes con Putin, en suelo europeo.


Lavov afirmó que Putin ha dicho que "está dispuesto a reunirse, incluido con el señor Zelenski", aunque siempre que todas las cuestiones importantes sean "bien estudiadas" por los expertos, tras lo cual los ministros emitirán "las correspondientes recomendaciones".



               
               


               

               
               

               
               
               
