Zelenski exige una paz real para Ucrania y rechaza acuerdos temporales

El presidente ucraniano recordó los errores de Crimea en 2014 y del Memorando de Budapest de 1994, y pidió junto a Trump una solución duradera frente a Rusia

EFE

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que una paz para Ucrania debe ser duradera y no un acuerdo que le sirva al líder ruso Vladimir Putin para lanzar un nuevo ataque, como ocurrió en 2014 tras la ocupación de Crimea y de parte del Donbas cuando ucrania se vio forzada a ceder temporalmente parte de su territorio.

"Todos compartimos el firme deseo de poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable. Y la paz debe ser duradera. No como hace años, cuando Ucrania se vio obligada a ceder Crimea y parte de nuestro Este —parte del Donbás— y Putin simplemente lo utilizó como trampolín para un nuevo ataque", dijo Zelenski en su cuenta de twitter tras su llegada a Washington para reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump.

Tampoco, según Zelenski, debe repetirse la situación de 1994 cuando Ucrania recibió una serie de garantías de seguridad -a cambio de entregar sus armas atómicas- que no funcionaron.

"Por supuesto, Crimea no debería haberse cedido entonces, al igual que los ucranianos no cedieron Kiev, Odesa ni Járkov después de 2022. Los ucranianos luchan por su tierra, por su independencia", dijo el presidente ucraniano.

"Ahora, nuestros soldados han tenido éxito en las regiones de Donetsk y Sumy. Confío en que defenderemos a Ucrania, garantizaremos eficazmente la seguridad y que nuestro pueblo siempre estará agradecido al presidente Trump, a todos en Estados Unidos y a cada socio y aliado por su apoyo y su invaluable asistencia", subrayó.


Rusia debe poner fin a esta guerra, que ella misma inició. Y espero que nuestra fuerza conjunta con Estados Unidos y nuestros amigos europeos impulse a Rusia hacia una paz verdadera", concluyó.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Donald Trump Vladímir Putin Volodymyr Zelenskyy Ucrania-Rusia

               


