Zayn Malik está listo para cumplir un sueño más en México

En el mundo hay miles de ciudades. A su vez, cada una de estas urbes es habitada por soñadores. Las metas de algunos son tan grandes que se extienden más allá de las fronteras.

En Bradford, una ciudad de Yorkshire del Oeste, Inglaterra, nació Zayn Malik, quien sin imaginarlo se convertiría en un cantante de talla internacional y pertenecería a una de las boy bands más populares de este siglo.

Este 25 de marzo no es cualquier día. Malik se ha encargado de darle simbolismo a esta fecha en el calendario.

Hoy se cumplen 10 años desde que tomó la decisión de dejar One Direction, nueve desde que lanzó su primer álbum como solista Mind of Mine y este martes más de 20 mil fans mexicanas serán testigos de su primer concierto en solitario en Tierra Azteca en el Palacio de los Deportes.

EL NACIMIENTO DE UNA ESTRELLA

La ciudad de Bradford vio nacer a Zayn un 12 de enero de 1993, una zona geográfica que lleva en el corazón y nunca olvida: "Yo siento que mientras más centrado sea el lugar de donde eres, más centrado vas a ser como persona", dijo en una entrevista para Zane Lowe de Beats 1 hace nueve años, aproximadamente.

En la misma, Zayn reconoció que al principio consideraba que tenía falta de confianza. El día de su audición para The X Factor no quería levantarse de su cama y le dio varias excusas a su madre, Trisha Malik; no obstante, Trisha era consciente del talento de su hijo y le dijo:

"Nunca lo vas a saber si no vas", motivándolo para ponerse de pie, sin imaginar que serían los pasos camino a cumplir el comienzo de su sueño: vivir de su arte.

En esa audición cantó Let me love you y pasó a la siguiente fase. Sin embargo, su idea de solista tuvo un pequeño cambio, ya que fue eliminado junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne, quienes comenzarían a caminar en una sola dirección a su lado. Nicole Scherzinger vio el talento que permeaba en cinco de los eliminados y les sugirió formar una agrupación musical. Así nació una de las bandas más reconocidas de los últimos tiempos: One Direction.

Con un rango vocal muy versátil, Malik era el tímido y misterioso de la agrupación, pero al mismo tiempo era catalogado como el "bad boy".

Su cercanía a su familia ha sido latente a lo largo de los años. En el documental de la banda, This is Us, se dio a conocer un momento muy emotivo junto a su mamá, cuando ella entró en la casa que él le regaló y no dudó en decirle lo orgullosa que estaba de él.

UN 'CHICO NORMAL' QUE NO PUEDE SER NORMAL

Bajo la premisa de querer ser un "chico normal de 22 años", Zayn tomó la decisión de dejar One Direction.

"Después de cinco años increíbles, Zayn Malik ha decidido dejar One Direction. Niall, Harry, Liam y Louis continuarán como cuatro piezas y esperan los próximos conciertos de su gira mundial y grabando su quinto álbum, que se lanzará a finales de este año", es el comienzo del comunicado que un 25 de marzo del 2015 le rompió el corazón a las "directioners" (fans de la agrupación).

Un año después, la tristeza que se le atribuía a este día cambió por emoción, ya que este mismo día estrenó su proyecto completo de manera individual, del cual ya había dado una pista con el sencillo Pillowtalk que vio la luz en enero de 2016 y de acuerdo con un comunicado de prensa de aquel entonces debutó en el número uno de iTunes en 37 países, entre ellos, México, Estados Unidos y Reino Unido.

Primer álbum de Zayn. (Cortesía)

En la misma entrevista con Lowe mencionada anteriormente, Zayn reveló el nombre de su primer disco: "Mind of Mine". En este encuentro confesó que la primera melodía que grabaron fue Befour en Las Vegas. Este trabajo, que le generó emoción y nerviosismo al emprender una aventura diferente en solitario, cuenta con 18 canciones seleccionadas de más de 40 temas que Malik compuso.

Y es que, aunque Zayn haya intentado ser "normal", su talento no dejó de pasar desapercibido y rápidamente su fandom conocido como "Zquad" lo respaldó en cada propuesta nueva.

Icarus Falls llegó dos años más tarde, en diciembre de 2018.

Nobody Is Listening se estrenó en enero de 2021 y su último proyecto fue Room Under the Stairs, lanzado en mayo del año pasado, considerado por él mismo como "el más sincero".

Durante su trayectoria, ha colaborado con artistas como Sia en Dusk till dawn y Taylor Swift en I don't wanna live forever.

Por si fuera poco, el músico británico interpreta, junto a Zhavia Ward, A Whole New World, el tema emblemático de la cinta de Disney Aladdín en su versión live action.

UNA VIDA ALEJADO DE LOS ESCENARIOS

Malik encontró tranquilidad en un condado de Bucks, Pensilvania (EUA). En entrevista para Zach Sand Show en YouTube, confesó que fue "una coincidencia" que terminara en ese sitio.

"Es un lugar hermoso y me encanta".

Ahí cultiva sus alimentos, tiene animales y disfruta pasar tiempo con su hija Khai, fruto de su relación con su exnovia, la modelo Gigi Hadid.

Incluso ha confesado en entrevistas que lo han expulsado de la aplicación de citas Tinder, ya que fue acusado de impostor; no creían que fuera realmente Zayn Malik.

Muy esperado. Desde este fin de semana, parte del equipo de Zayn se vio en las calles de la CDMX. En redes trascendió que él llegó ayer.

UNA ESTRELLA QUE VUELVE A ORBITAR SOBRE SUS FANS

El 17 de mayo de 2024, la imagen que todo el Zquad imaginaba se convirtió en una realidad: Zayn Malik cantando de nuevo sobre un escenario. Esto ocurrió en el 02 Shepherd's Bush Empire de Londres.

Fue un gran logro, reconocieron sus fans, ya que anteriormente el cantante había reflexionado sobre sus luchas con el miedo escénico y la ansiedad.

En torno al lanzamiento de su cuarto álbum, el inglés comenzó su gira Stairway to the Sky en Leeds, Inglaterra, el 23 de noviembre de 2024. Originalmente, iniciaría el 23 de octubre en San Francisco, pero por la muerte de su amigo y excompañero de banda, Liam Payne, el 16 de octubre de ese mismo año, decidió posponer varios conciertos.

"Dada la desgarradora pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la etapa estadounidense del tour. Las fechas están siendo reprogramadas para enero".

Este 2025 inició de la mejor manera para el Zquad mexicano, ya que anunció una presentación como parte de la mencionada gira el 27 de marzo en el Palacio de los Deportes; como era de esperarse, agotó las entradas y rápidamente se anunció una segunda fecha, el 28. Después, se dio una tercera, que será hoy.

La espera terminó para los laguneros que gustan de su música y que en estos días emprenderán un viaje hacia la Ciudad de México.

Una de ellas es la oriunda de Torreón, Coahuila, Luisa Fernanda Contreras García, de 22 años, quien se dedica a la Animación y Diseño Gráfico y este jueves por la mañana volará para ver a su ídolo.

"Estoy muy conmocionada de que podré ver a una de las personas que con su música me ha ayudado a lidiar con muchas situaciones en mi vida".

Luisa conoció a Zayn en su etapa de One Direction y la cautivó por "por su tono de voz y sus letras".

En la ciudad vecina, Gómez Palacio, Durango, nació Emily Samira Enriquez Rodríguez, de 23 años, quien desde que tenía 12 se enamoró de Malik.

"Me gusta desde que lo escuché cantar en One Direction".

Confesó a esta casa editora que está muy feliz, y que "siento que mi yo de 12 años es la que lo va a ver, aún no me la creo".

Ella deja La Laguna el miércoles 26, para encontrarse al día siguiente con el cantante que admira.

De esta misma ciudad duranguense es David Brolden, de 25 años, dedicado a las Finanzas.

Desde el 2013 admira el talento vocal de Zayn y su estilo.

David "aún no se la cree".

"Llevo un mes que compré el boleto y apenas que vi una foto en Instagram de que ya estaba en México como que 'me cayó el 20', pero estoy en el plan de hasta no ver no creer, porque es mucha mi emoción de imaginarme que voy a ver a alguien de quien soy fan y admiro desde hace más de 10 años, siempre fue mi sueño, mi ilusión que esto pasara".

Sobre su viaje, platicó que su travesía comienza el 27 en la noche y llegará a Ciudad de México en la mañana.

"No iré solo, iré con Paulina, que es de mis mejores amigas, nos conocemos desde hace casi 20 años y estamos ya más que listos para vivir esta experiencia".

Sofia Monroy está lista para ofrecer su viaje sonoro

Como un medio para expresarse, Sofia Monroy comenzó su andar en la música. La artista sueco-mexicana será la encargada de abrir los conciertos de Zayn Malik en este país.

Dicha noticia la dio conocer Ocesa hace siete días.

Asimismo, tanto como Zayn como ella compartieron el flyer donde aparecen las tres fechas y se añadió el nombre de “Sofia Monroy”. “¡Ahhh, qué locura, voy a abrir los shows de Zayn aquí en México!”, publicó gustosa en su Instagram. Monroy rompe las fronteras del idioma y tendencia musical. Su álbum debut Morena saldrá a la luz este 28 de marzo.

De acuerdo con un comunicado de prensa de Universal Music, este nuevo trabajo discográfico “encarna todo ese misticismo del famoso ‘México Mágico’ conocido en todo el mundo".

"La visión de México sobre la muerte es algo que a Sofia siempre le ha impresionado e inspirado”.

Ya está disponible su “canción más personal hasta la fecha” titulada “Little Brother”, la cual relata la historia de su papá y su hermano menor fallecido.

Es un viaje sobre el duelo de perder a alguien.