Zayn Malik cancela último concierto en Palacio de los Deportes ¿Cómo pedir tu reembolso?

Después de dos conciertos en la Ciudad de México, Zayn Malik ha cancelado su concierto de hoy, 28 de marzo, en el Palacio de los Deportes.

Lo que debía ser un día feliz para muchas terminó en un día caótico y lleno de tristeza, pues hace unos minutos Zayn Malik comunicó que tendría que cancelar su tercer concierto en la Ciudad de México.

A pocas horas de su tercer concierto en el Palacio de los Deportes, el cantante británico acudió a sus redes sociales para informar que no se encontraba bien de salud y no podría presentarse ante el público mexicano.

“Me rompe el corazón decir que no podré actuar esta noche en la Ciudad de México. He estado muy enfermo desde esta mañana y a pesar de intentarlo todo para salir adelante no me lo permite. Lamento mucho decepcionarlos”, escribió el cantante.