Zague y Daniel Brailovsky se despiden de Cristóbal Ortega en redes

La muerte del exfutbolista del club América Cristóbal Ortega a los 68 años generó distintas reacciones en el futbol mexicano.

El equipo de las Águilas fueron las encargadas de compartir la noticia del deceso de su exjugador a lo que otros emblemáticos exponentes del club expresaron mensajes, como Luis Roberto Alves "Zague":

"Hoy se nos adelantó el más grande referente del americanismo, nuestro querido Cristóbal Ortega", escribió el máximo goleador de las Águilas.

El ahora comentarista manifestó una profunda tristeza por el deceso de quien fuera su compañero de vestidor varias campañas.

"Es un día sumamente triste para mí, me inunda el dolor y muchísima pesadumbre… de esos días que uno no quisiera que llegara o mejor dicho que no pasara, pero es la ley de vida… son los designios de Dios", puntualizó.

"Zague" recordó su etapa en Coapa con Cristóbal, destacando de nueva cuenta su importancia para la historia de América.

"Tuve el privilegio de compartir muchos años de vestidor con él y si se fue un gran referente no solamente del América como del futbol mexicano. Faltarían palabras para describirlo. Vuela alto querido ‘Cristo’ como siempre lo hiciste. DEP querido amigo", sentenció.

Daniel Brailovsky y Álvaro Fidalgo también dedicaron un mensaje

Otro de los contemporáneos americanistas que expresó su tristeza por la partida de Ortega fue Daniel Brailovsky.

"El Ruso" utilizó sus redes sociales para compartir el mensaje.

"Que en paz descanse. Cristóbal Ortega, gran tipo, referente y figura de América. Te recordaré por siempre", apuntó el examericanista.

Mientras que Álvaro Fidalgo, actual jugador de América, expresó unas palabras en su cuenta X, manifestando su conocimiento sobre la importancia de Ortega en la historia del club azulcrema.

"Lamento mucho el fallecimiento de Cristóbal Ortega, mis condolencias para todos sus seres queridos. Leyenda absoluta de nuestro club y con un legado para toda la vida. Descansa en paz", apuntó.