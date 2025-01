Zague revela que dudó trabajar con Martinoli y Luis García

Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos han conformado en los últimos años un gran equipo de transmisión en TV Azteca, que sin duda se volvió de los preferidos de la afición.

Mismo que sumó hace algunos años al emblemático goleador del América, Luis Roberto Alves "Zague", quien en una reciente entrevista compartió detalles de su incorporación.

Misma que aseguró llegó de forma repentina y con el temor de no integrarse de la mejor manera, recibiendo de inmediato el respaldo de sus hoy compañeros.

"Hablé con cada uno de ellos y les dije que no quería echar a perder la gran armonía. Le comenté que me habían invitado, no me gustaron algunas cosas en ESPN, primero me invitaron al "EXATLÓN", de allí fue el puente para ir a Azteca Deportes", compartió en conversación con Yosgart Gutiérrez.

"Zague", quien tuvo un paso por Televisa, se dijo feliz por la decisión, asegurando que se encuentra en una gran familia y llena de profesionalismo.

"Es un grupo muy chico, selecto y profesional. Es una familia realmente, ellos me hicieron sentir bienvenido de inmediato", reiteró.