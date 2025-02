Yunes Márquez se defiende de afiliación a Morena

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez calificó como injustos los ataques en su contra por haber solicitado su registro en las filas de Morena.

Si bien aseguró que no tiene intención de generar disputas al interior de dicho partido político, el expanista recordó que ha votado a favor de las distintas reformas constitucionales que tienen como objetivo la transformación y el avance del país.

"Solicité mi afiliación a Morena como consecuencia natural de mi participación en su grupo parlamentario en el Senado desde septiembre del 2024", aclaró en un comunicado de prensa.

Yunes Márquez destacó que votó a favor tanto de la reforma judicial, la de supremacía constitucional, como la de la Guardia Nacional y otras más han contado con mi apoyo.

"No tengo la intención de provocar un problema interno en Morena, ni tampoco de disputar espacios a nadie. He actuado de frente y de buena fe, no hay nada oculto", señaló.

El hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, lamentó que su solicitud haya generado una reacción que no le parece justa, incluyendo acusaciones infundadas.

"Esperaré a que las mismas se hagan públicas para darles respuesta. Mientras tanto seguiré dedicado a trabajar en lo sustantivo que es la tarea que tengo encomendada como senador", manifestó.

Además, recordó que se ha dedicado a cumplir su compromiso de apoyar en todo lo positivo a la presidenta Claudia Sheinbaum, convencido de que México requiere un Ejecutivo fuerte.

"Haré lo que sea mejor para Veracruz, para México y para Morena, movimiento que en el Senado me ha dado un trato que mucho agradezco. A la Gobernadora de Veracruz mi respeto y deseos de que tenga éxito",