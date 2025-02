Yunes Márquez: ¿Cómo pasó el senador del PAN a la bancada de Morena?

Miguel Ángel Yunes Márquez oficializó su afiliación a Morena esta tarde en el módulo instalado en el Senado de la República.

El senador, acompañado por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña y el titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández se dijo agradecido con ambos líderes guindas y con sus compañeros de bancada por "abrirme las puertas y sentirme acogido en un momento en que yo decido apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum."

Sin embargo, el senador no siempre fue militante de Morena, pues durante sus inicios en la política fue diputado al Congreso de Veracruz de 2004 a 2007 y también se desempeñó como coordinador de alcaldes del mismo estado bajo el partido político PAN.

En julio de 2024, un juez de control giró una orden de aprehensión en contra del senador electo del PAN en Veracruz quien anunció que seguiría defendiéndose con "dignidad."

Tras una audiencia de más de seis horas, la autoridad judicial liberó orden de aprehensión por el presunto delito de falsificación de documentos por hechos que ocurrieron cuando solicitó su registro como candidato a la alcaldía de Veracruz.

"Me seguiré defendiendo, con el valor y dignidad que quienes me persiguen no tienen. Eso es lo que merecen los veracruzanos, servidores públicos dignos y comprometidos con la verdad y la justicia", expresó el senador en aquel momento.