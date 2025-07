Youtuber asegura haber tenido una llamada con el diablo | VIDEO

El diablo es una figura que se ha convertido en el símbolo más grande de maldad en todo el mundo, además, existen demasiadas leyendas que hablan acerca de él y los encuentros que algunas personas han tenido.

Aunque los casos documentados sobre aterradoras manifestaciones del diablo son escasos, la llegada de las redes sociales ha servido como plataforma para que cada vez más personas compartan sus experiencias con esta enigmática figura. Tal es el caso de un video difundido en TikTok, que se ha viralizado por lo que muchos consideran la prueba más contundente hasta ahora sobre la supuesta existencia del maligno.

El creador de contenido Dani3Palacioss, famoso por explorar y documentar fenómenos paranormales, causó un gran revuelo en redes sociales al compartir un video en el que afirma haber mantenido una llamada telefónica con el diablo. Según su testimonio, la inquietante interacción ocurrió en vivo durante la transmisión de su programa de radio, y todo quedó registrado en video.

Así fue como el video en cuestión fue publicado en la cuenta de TikTok de @dani3palacioss. En él, Dani relata que, durante una emisión de su programa de radio El Cartel, transmitido por La Mega, se encontraba hablando sobre el diablo y recibiendo llamadas en vivo de sus oyentes para conocer sus opiniones. En uno de estos enlaces, el conductor se topó con un oyente misterioso que evitó a toda costa revelar su nombre.

Si usted es el diablo puede hacerlo, si usted es el diablo puede manipular esto. Si usted es el diablo puede hacer todo; si usted es el diablo me puede causar lo que quiera para demostrarme que es el diablo [...] Si usted fuera el diablo no tendría que haber llamado, el diablo no necesitaría marcar un teléfono... El diablo hubiera cruzado la puerta de La Mega y se hubiera sentado al lado mío y me hubiera dicho "buenas noches, soy el diablo", cuestionó firmemente Daniel.