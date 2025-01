Yolanda Andrade reaparece tras problemas de salud

La actriz y conductora de televisión, Yolanda Andrade, sorprendió al reaparecer en redes tras haber sufrido una recaída de salud que la mantuvo alejada del medio público.

Y es que en noviembre pasado, mientras grababa un programa de 'Montse & Joe', Yolanda Andrade sufrió una recaída que la llevó a viajar a Los Ángeles, California con el fin de realizarse nuevos estudios en una clínica neurológica para poder dar con el origen del problema.

De dicha edición del programa, la conductora apenas y pudo salir de pie, pues casi no podía hablar ni caminar.

De acuerdo a las mismas declaraciones de Andrade, 'algo le sucedió en el cerebro', lo que le ha causado serios problemas de habla y motrices.

"Eso fue de repente, un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas muy raras y obviamente una gran depresión, que es otro tema de salud mental, porque tu mente te dice una cosa y tu cuerpo no responde, de un día para otro se me cayó el ojo, se me paralizó la cara, no podía moverme, bañarme, hablar y aun así, hacía los programas que me motivaban en esos momentos", dijo la conductora en una entrevista.

Reaparece en redes

Tras sufrir dicho problema de salud, Yolanda reapareció junto a su amiga y cantante Isabel Lascuráin, quien la recibió empezando este año.

"Tengo la visita más esperada del año, ni Santa Claus ni los Reyes Magos, mi Joe, la Joe", dijo Lascuráin en un video que compartió a través de sus redes sociales.

¿Qué está pasando con Yolanda Andrade?

En los últimos años, la salud de Yolanda Andrade se ha visto afectada y la misma Montserrat Oliver, compañera de la conductora, reveló durante el año pasado que ésta se encuentra en tratamiento por una bacteria que se le detectó en la sangre.