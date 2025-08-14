Nacional SCJN Pobreza Claudia Sheinbaum Cofepris Visa americana

SCJN

Yo les diría fue amigable: Monreal sobre trato a futuro ministro presidente Hugo Aguilar | Video

Monreal defendió la reforma judicial y celebró el triunfo de Aguilar Ortiz

EL SIGLO

El coordinador de la bancada de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, justificó su actitud con el próximo ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, diciendo que el “jaloneo” no debe verse como una descortesía ni como una falta de respeto.

“Yo les diría fue amigable, una manera para evitar que tomara un pasillo equivocado. Ustedes estaban afuera esperando una fotografía…”; el morenista dijo con sorna que se debe culpar a los medios por su actitud con Aguilar Ortiz, al haber recibido solicitudes de fotos, razón por la que tomó del brazo a Aguilar Ortiz, cuando salía de una reunión con Monreal.

El morenista ratificó el respeto entre los poderes, entre la división de poderes.

Ayer, durante el Encuentro Interinstitucional “México Pluricultural: Avance y Retos en los Derechos de los Pueblos”, Monreal defendió la reforma judicial y celebró el triunfo de Aguilar Ortiz.


Manifestó preferir el voto de 13 millones por Aguilar Ortiz al voto de los senadores, sentenciando que le ha dicho a él y a magistrados y ministros:




“Hugo nunca hubiese sido ministro de la Corte, si no hay esta reforma; nunca habría un indígena llegado a la Corte y menos a ser presidente de este cuerpo colegiado que representa al Poder Judicial”. 





Niega realizar conferencia de prensa previo a solicitud de desafuero contra Adán Augusto


Ricardo Monreal negó que la conferencia de prensa Legislativa del Pueblo se realizó antes de tiempo por el anuncio de la solicitud de desafuero contra el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto, por presuntos señalamientos de vínculos con el grupo criminal de “La Barredora”. 



