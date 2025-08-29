Espectáculos La Casa de los Famosos México Conciertos Películas Famosos Taylor Swift

Yetus Prime sorprende a fans al unirse a Poncho y Konan en apoyo a Aldo de Nigris

Después de su distanciamiento, el influencer lagunero muestra señales de acercamiento con Aldo a través de un video que ha emocionado a sus seguidores

EL SIGLO

El influencer lagunero Yetus Prime ha vuelto a acaparar la atención de sus seguidores tras aparecer junto a Poncho de Nigris y Konan Big en un TikTok que se ha viralizado rápidamente. En el video, los tres bailan “Por ti” de Belanova, canción que se ha convertido en un emblema de la participación de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025, y que en esta ocasión funciona como un gesto de respaldo hacia él durante su primera nominación en el reality.

Este acercamiento llega después de meses de tensión entre Yetus y Aldo, quienes compartieron la conducción del podcast Más allá del Fierro. La relación entre ambos se rompió por diferencias personales y profesionales, derivadas de disputas sobre el formato del proyecto y malentendidos sobre la autoría de ideas. Mientras Aldo aceptó adaptar el podcast a un formato de estudio junto a Poncho de Nigris y Konan Big, Yetus interpretó que su propuesta original había sido desplazada y decidió distanciarse. Además, los problemas logísticos y la negativa de Yetus a viajar a Monterrey para grabar más episodios también tensaron la relación.

Tras la ruptura, Yetus lanzó su propio proyecto titulado Más allá del Hoyo, mientras Aldo recalcaba que nunca hubo traición, aunque sí le dolieron algunos comentarios públicos de su excompañero sobre lealtad. Aun así, Aldo siempre dejó abierta la puerta a un posible regreso, destacando la química y la amistad que los unió desde el inicio de su colaboración.



El reciente TikTok sugiere que, pese a los conflictos pasados, Yetus está dispuesto a mostrar gestos de apoyo hacia Aldo, lo que podría marcar el inicio de una reconciliación o al menos un acercamiento simbólico. Ambos creadores han logrado acumular un gran número de seguidores gracias a sus propuestas de contenido únicas, y este reencuentro, aunque sea en redes sociales, ha sido muy bien recibido por sus fans, que celebran la unión de dos amigos que alguna vez fueron inseparables en sus proyectos digitales.




Con este gesto, Yetus Prime y Aldo de Nigris demuestran que las diferencias pueden dejarse de lado en favor de la amistad y la conexión con sus seguidores, dejando abierta la posibilidad de futuras colaboraciones en sus redes sociales y proyectos de contenido.


               
               


               

               
               

               
               
               
