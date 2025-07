Yahritza Martínez pide perdón por críticas a la comida mexicana | VIDEO

Han pasado poco más de dos años desde que se generó la polémica por los comentarios polémicos hechos por los tres integrantes de Yarithza y su Esencia sobre México y la comida del país.

La vocalista de la agrupación se ha pronunciado y ha pedido perdón al público mexicano por las declaraciones desafortunadas que hizo en compañía de sus hermanos, las cuales afectaron en su popularidad y sus presentaciones llegaron a tener poco aforo.

Los integrantes de una banda de Yakima, Washington, causaron controversia y molestia en México al criticar negativamente al país y su gastronomía durante una visita, pese a su creciente fama como artistas del regional mexicano. Sus declaraciones fueron vistas como ofensivas por el público mexicano.

Yahritza Martínez pide perdón a México

Por medio de su cuenta de TikTok, Yahritza publicó un video que rápidamente llegó a un millón de reproducciones y cientos de comentarios debido al perdón que pidió al público mexicano sobre las desafortunadas declaraciones que hizo junto a sus hermanos.

Se lee la frase “Si perdonan a su ex perdónenme a mí” en la leyenda que acompaña el video donde Yahritza Martínez interpreta Soy el único, tema de la agrupación a la que pertenece.

Los comentarios no se hicieron esperar y entre negativas o peticiones los fans respondieron: “Pero haz una canción tirándole a Florinda Meza y Ángela Aguilar”, “Que sea la última vez”, “Que no se repita”, “Ahorita no andamos haciendo favores”, “Para la otra”, “Ahorita andamos con Doña Florinda” y “Ahorita no andamos complaciendo”.

¿Qué dijeron los hermanos Martínez sobre México?

Durante una entrevista realizada en 2023, los integrantes de Yahritza y su Esencia contestaron a una pregunta sobre su experiencia en México. La vocalista comentó que no le gustaba la Ciudad de México por el ruido del tránsito.

Armando “Mando” Martínez expresó disgusto por la comida mexicana, mientras que Jairo igual comentó que prefiere la comida de Estados Unidos debido a que no le causaba dolor de estomago.