Ya se registran más de 50 detenciones con el Operativo Olimpia de la CSyPC

EL SIGLO

A través del Operativo Olimpia, ya se logró la detención de más de 50 personas principalmente por consumo de drogas y/o alcohol, así como armas blancas.

Según explicó el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, dicho operativo se centra en colonias donde hay arroyos y tapias, para abordar problemas de consumo de drogas y la introducción de artículos de dudosa procedencia.

Destacó que en lo que va del año, ya se registrarán aproximadamente 50 detenciones, incluyendo 12 en un solo día; las principales razones de la detención son por consumo de drogas, de alcohol, posesión de armas blancas y residuos de droga.

No obstante, advirtió que se supervisan las mismas cuevas donde se han identificado actividades ilícitas y se está atento a la creación de nuevos escondites, por lo que pidió a la ciudadanía informar sobre nuevas cuevas.





               
               


               

               
               

               
               
               
