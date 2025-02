Ya opera Sapal en Villa León Guzmán

Este miércoles, el alcalde, Homero Martínez Cabrera, llevó a cabo el arranque de operaciones de la administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) en la Villa de León Guzmán, con el objetivo de ofrecer una mejor atención a los habitantes.

El alcalde realizó el corte de listón de la oficina temporal, habilitada para la gestión de contratos de agua de manera gratuita, bajo el programa "Borrón y Cuenta Nueva". Este programa otorga un periodo de gracia de dos meses para formalizar convenios sin costo durante febrero y marzo.

Además, el edil entregó dos vehículos para los departamentos de Comercialización y Mantenimiento.

Anunció también la construcción de un Kiosco Multipago en la villa, así como el mantenimiento al cárcamo sanitario, con una inversión global de 6 millones de pesos.

GARANTIZAN CALIDAD EN SERVICIOS

Por su parte, Ignacio Ramírez Ontiveros, gerente del Sapal, informó que a partir de este miércoles, el personal del Sapal iniciará operaciones en el abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Se contará con cuadrillas especializadas para la atención ciudadana, garantizando la calidad de estos servicios.

Invitó a los habitantes a formalizar su contrato de agua, presentando los siguientes documentos: copia del recibo predial, copia del plano catastral, copia del INE del propietario de la vivienda y copia de las escrituras o título de propiedad.

El presidente de la villa, Asunción Castillo, agradeció al doctor Homero Martínez Cabrera y al Sapal, por iniciar este nuevo ciclo, necesario para garantizar el abastecimiento de agua potable y optimizar el cobro del servicio. Señaló que existía un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad superior a los 3 millones de pesos, derivado de la falta de pago del consumo de energía eléctrica.

El alcalde destacó que esta fusión traerá diversos beneficios para los habitantes. En esta primera etapa de arranque del Sapal en la villa, se están invirtiendo 6 millones de pesos, una inversión que tendrá una rentabilidad aún mayor, siempre y cuando los habitantes realicen el pago puntual de su recibo de agua potable.

QUE NO FALTE AGUA: ALCALDE

En Villa León Guzmán existe desde hace años un problema con el abastecimiento de agua, debido a que la administración del pozo era local, es decir, a cargo del ejido, que solía estar endeudado con la CFE por falta de pago. Ahora se hará cargo el Municipio.

"Con esto, la idea es que la gente salga ganando, yo estoy seguro que al ver la gente que no le falta el agua en la llave, pues eso da oportunidad de que pueden pagar puntualmente el servicio. Lo vi, por ejemplo, en Villa Juárez. Si ustedes recordarán en el 2021 me hice responsable también en Ciudad Juárez, del sistema de agua potable y ustedes, los medios de comunicación han constatado, no he tenido ya mayores problemas de desabasto en Ciudad Juárez. Hemos hecho las mejoras el mantenimiento a los dos pozos y echamos a funcionar el Megatanque, que es el mismo caso de León Guzmán", dijo el alcalde.

Comentó que se tiene en León Guzmán un megatanque que nos e había echado a funcionar. "Hoy lo vamos a echar a funcionar y le voy a meter dinero al cárcamo que tenemos ahí de drenaje, y eso va a permitir que gradualmente la gente vea mejoras en el servicio", aseguró el edil.