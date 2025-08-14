Finanzas Wall Street Regreso a clases Profeco

Regreso a clases

¿Ya compraste los útiles escolares? Anuncian descuentos hasta del 50%

Presidente de Canaco llamó a la ciudadanía a aprovechar los paquetes escolares y descuentos que están por iniciar

¿Ya compraste los útiles escolares? Anuncian descuentos hasta del 50%

¿Ya compraste los útiles escolares? Anuncian descuentos hasta del 50%

FABIOLA P. CANEDO

Anuncian Feria del Regreso a Clases del 15 al 31 de agosto en Torreón, donde se otorgarán descuentos del 10 al 50 por ciento en los negocios participantes. Se espera una derrama económica de 290 millones de pesos.

Como cada año, habrá talleres de examen de la vista, cuidado del agua, tecnología doméstica, cortes de cabello, entre otros.

Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, llamó a la ciudadanía a aprovechar los paquetes escolares y descuentos que están por iniciar.

Flor Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en la región Laguna, recomendó a los padres y madres de familia que revisen los útiles del ciclo anterior y que reutilicen los que aún puedan servir a los alumnos, para que el gasto no sea tan oneroso, pues recordó que no solo se preparan con cuadernos y mochilas, sino que también se compran uniformes y se tienen otros gastos.

Ofelia Ortiz, representante de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dijo que son 21 ferias que se han realizado en Torreón, pues el regreso a clases representa un gasto considerable para las familias.




Luis Monroy, representante de Cimaco, dijo que se iniciará con una venta especial para esta temporada, con descuentos en útiles escolares y mochilas, además de una sinergia con Levi’s para los pantalones.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: útiles escolares regreso a clases libros de texto ciclo escolar

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Ya compraste los útiles escolares? Anuncian descuentos hasta del 50%


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406410

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx