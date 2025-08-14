¿Ya compraste los útiles escolares? Anuncian descuentos hasta del 50%

Anuncian Feria del Regreso a Clases del 15 al 31 de agosto en Torreón, donde se otorgarán descuentos del 10 al 50 por ciento en los negocios participantes. Se espera una derrama económica de 290 millones de pesos.

Como cada año, habrá talleres de examen de la vista, cuidado del agua, tecnología doméstica, cortes de cabello, entre otros.

Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, llamó a la ciudadanía a aprovechar los paquetes escolares y descuentos que están por iniciar.

Flor Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en la región Laguna, recomendó a los padres y madres de familia que revisen los útiles del ciclo anterior y que reutilicen los que aún puedan servir a los alumnos, para que el gasto no sea tan oneroso, pues recordó que no solo se preparan con cuadernos y mochilas , sino que también se compran uniformes y se tienen otros gastos.

Ofelia Ortiz, representante de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dijo que son 21 ferias que se han realizado en Torreón, pues el regreso a clases representa un gasto considerable para las familias.

Luis Monroy, representante de Cimaco, dijo que se iniciará con una venta especial para esta temporada, con descuentos en útiles escolares y mochilas, además de una sinergia con Levi’s para los pantalones.