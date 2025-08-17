Algodoneros del Unión Laguna vuelan alto y avanzan a Serie de Zona

Sin piedad, y con determinación de lograr su boleto hacia la Serie de Zona, los Algodoneros del Unión Laguna armaron un rally de 7 carreras en la misma primera entrada, para encaminarse a la victoria sobre los Toros de Tijuana al son de 11 por 6, en el estadio Toros Mobil Park, donde los Guindas finiquitaron la serie de primer playoff, por 4 juegos a 2.

Brian O'Grady y Hendrick Clementina se volaron la barda durante ese productivo primer episodio, en el que los Guindas empataron su mayor número de carreras anotadas en un solo inning durante este 2025, lo que fue una losa demasiado pesada para los Astados, que de por sí, llegaron al juego con la presión de saber que para ellos, era un juego "de vida o muerte". El Unión Laguna se reafirma como el gran verdugo de los tijuanenses, al eliminarlos por tercer año consecutivo en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

ATRONADOR INICIO

El rally gordo de los Algodoneros del primer episodio, comenzó con un imparable productor de la carrera "de la quiniela" al jardín central de Nick Torres, quien encontró corredores por primera y segunda base.

Luego, Brian O'Grady abrió la pizarra conectando cuadrangular al jardín derecho remolcador de tres carreras y terminando con la labor del abridor Ben Braymer, que fue el pitcher derrotado.

Luego de una base por bolas a Tovalín y sencillo de Albert Lara, Hendrik Clementina pegó otro palo de vuelta entera por el jardín izquierdo ante los envíos de Jorge Pérez, para acomodar la pizarra 7-0 a favor de la visita, con lo que enmudecieron el estadio.

Tijuana respondió con tres anotaciones en el fondo del mismo primer inning con Grant Gavin en la loma: Hernán Pérez pegó cuadrangular solitario y tras un imparable de Aderlín Rodríguez, Rangel Ravelo venció la barda del jardín izquierdo para poner el juego 7-3.

En la segunda entrada, los dos equipos volvieron a anotar, por Laguna, Brian O'Grady pegó doblete al prado derecho y anotó con sencillo al central de Adrián Tovalín; por los Toros, Aderlín Rodríguez pegó imparable al centro del campo encontrando las bases llenas para producir dos más y mover los cartones 8 - 5.

El tercer capítulo trajo otra carrera para cada equipo, pues con las bases llenas, Nick Torres recibió base por bolas para remolcar la novena rayita de los visitantes, mientras que, por los locales, Isaac Rodríguez pegó imparable productor al jardín izquierdo y la pizarra se puso 9 - 6. El abridor Grant Gavin, recibió las 6 carreras de los Toros, pero se fue sin decisión, su labor fue respaldada por un gran trabajo del bullpen algodonero que no permitió más anotaciones a los fronterizos.

ESTOCADA FINAL

Los laguneros sentenciaron el juego en la sexta entrada ante los envíos de Ralph Garza: Jonathan Schoop pegó sencillo al jardín izquierdo, Tovalín negoció boleto y al siguiente turno, Albert Lara pegó imparable al jardín central para remolcar a Schoop al pentágono y con error en el tiro del jardinero, Tovalín también llegó a la registradora para poner la pizarra 11 - 6.

Luego de la labor de Gavin en la loma, por los Algodoneros desfilaron en el pitcheo de relevo Aldo Montes con una entrada y un tercio de trabajo, Taylor Williams que se llevó la victoria con una entrada de 3 ponches, José Torres, Nick Snyder, Fernando Abad y Thomas McIlraith lanzando una entrada en blanco cada uno para concretar el triunfo del Unión Laguna, que ahora espera rival para la próxima serie de postemporada.