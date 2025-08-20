Finanzas Regreso a clases Wall Street AUTOS

IMPI

¿Y si este 2025 tu idea se convierte en una marca registrada?

¿Y si este 2025 tu idea se convierte en una marca registrada?

¿Y si este 2025 tu idea se convierte en una marca registrada?

FABIOLA P. CANEDO

Con el propósito de fortalecer la economía local y respaldar a los emprendedores de la entidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), anunció la apertura de la convocatoria para el programa de subsidio en el Registro de Marca 2025.

Arturo Ortiz Galán, subsecretario de SEDECO en La Laguna y titular de la Unidad de Atracción de Inversiones en el Extranjero, informó que este programa ofrece un descuento del 90% en el trámite de solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que reduce el costo a solo 312.64 pesos por registro.

Este subsidio está enfocado en apoyar a adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad o riesgo, personas indígenas o afrodescendientes, así como a nuevos emprendedores que no cuentan con ingresos constantes. “Con este tipo de programas reafirmamos el compromiso (…) para que más productores regionales y microempresarios tengan acceso a herramientas que les permitan formalizar sus negocios, proteger sus marcas y competir en mejores condiciones. Nuestro objetivo es que ningún emprendedor se quede atrás por falta de recursos”, destacó Ortiz Galán.

Para participar, las personas deben tener más de 15 años, contar con RFC y no haber sido beneficiarias del mismo programa durante los años 2024 y 2025.

La convocatoria estará vigente del 14 al 26 de agosto de 2025. Las personas interesadas pueden registrarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/oXzJ1q993E9kSazb8. También pueden solicitar información adicional en los teléfonos 618 137 79 43 y 618 137 79 10, o escribir al correo electrónico [email protected]


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Marcas Propiedad intelectual IMPI Sedeco

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Y si este 2025 tu idea se convierte en una marca registrada?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407906

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx