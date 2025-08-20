¿Y si este 2025 tu idea se convierte en una marca registrada?

Con el propósito de fortalecer la economía local y respaldar a los emprendedores de la entidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), anunció la apertura de la convocatoria para el programa de subsidio en el Registro de Marca 2025.

Arturo Ortiz Galán, subsecretario de SEDECO en La Laguna y titular de la Unidad de Atracción de Inversiones en el Extranjero, informó que este programa ofrece un descuento del 90% en el trámite de solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que reduce el costo a solo 312.64 pesos por registro.

Este subsidio está enfocado en apoyar a adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad o riesgo, personas indígenas o afrodescendientes, así como a nuevos emprendedores que no cuentan con ingresos constantes. “Con este tipo de programas reafirmamos el compromiso (…) para que más productores regionales y microempresarios tengan acceso a herramientas que les permitan formalizar sus negocios, proteger sus marcas y competir en mejores condiciones. Nuestro objetivo es que ningún emprendedor se quede atrás por falta de recursos”, destacó Ortiz Galán.

Para participar, las personas deben tener más de 15 años, contar con RFC y no haber sido beneficiarias del mismo programa durante los años 2024 y 2025.