William Levy da sus primeras declaraciones tras ser arrestado en Miami

William Levy se reencontró con los medios de comunicación tras haber sido arrestado el lunes pasado en Miami.

Según los primeros informes, el actor cubano fue detenido la noche del pasado 14 de abril, tras ser acusado de alterar el orden público bajo los efectos del alcohol e intentar ingresar a una propiedad sin autorización.

Levy pasó la noche en prisión; incluso, se viralizó un video en el que podía vérsele esposado y escuchando los cargos en su contra. Esta mañana fue liberado tras pagar una fianza de 500 dólares.

Según las declaraciones que algunos testigos dieron a la revista "People", todo habría ocurrido durante una comida que el actor tuvo con algunos amigos. Cuando pidieron la cuenta, Levy consideró que la cantidad era exagerada y se hizo de palabras con algunos empleados del lugar; incluso, hay quienes afirman que pasaron a las agresiones físicas.

Sin embargo, la versión de William es diferente y, tras su salida de prisión, no sólo negó las acusaciones en su contra; también los rumores de que golpeó a los encargados: "No, no, bueno, hay cámaras. Yo todo el tiempo intenté aguantar. Al final, yo fui quien terminó por salir", dijo al programa "El Gordo y La Flaca".

Levy también calificó de falsas las versiones que indican que se fue del restaurante sin pagar la cuenta y sobre el cargo de allanamiento, dejó entrever que este habría sido inventado.

"Bueno, había que llevarme por alguna razón", agregó.